Trabajadores de la Granja Avícola Tres Arroyos ubicada en Pilar volvieron a realizar una medida de fuerza por salarios impagos, un conflicto que desde hace más de un año se repite de manera intermitente en el establecimiento.

La protesta se produjo en la planta situada en el barrio Pinazo, en la localidad de Del Viso, donde los operarios decidieron detener las actividades durante varias horas luego de que se registraran demoras en el pago de una de las cuotas de la quincena.

Según pudo saber Pilar de Todos, la empresa viene abonando los haberes en hasta cinco cuotas, una modalidad que se mantiene desde hace varios meses debido a las dificultades económicas que atraviesa la firma. De hecho, este diario digital pudo saber que aunque no de manera masiva, a lo largo del conflicto que ya lleva varios meses se registraron algunos despidos.

En ese marco, la quincena que debía cancelarse en los últimos días comenzó a presentar retrasos, lo que generó malestar entre los trabajadores y derivó en la paralización temporal de la producción dentro del establecimiento.

No obstante, con el correr de las horas los operarios retomaron las tareas, aunque decidieron mantenerse en estado de alerta ante la posibilidad de que las cuotas restantes no sean abonadas en tiempo y forma.

Un conflicto de más de un año

La situación en la planta avícola se remonta a diciembre de 2024, cuando la empresa comenzó a evidenciar serias complicaciones económicas.

Desde entonces, según vienen denunciando los trabajadores, el escenario se tradujo en demoras en el pago de salarios, sueldos abonados en varias cuotas y actualizaciones salariales que quedaron por debajo de la inflación.

En ese contexto, el establecimiento de Pilar atravesó distintos episodios de tensión laboral, con medidas de fuerza que se repiten cada vez que se registran atrasos en los pagos o incumplimientos en los compromisos asumidos con el personal.