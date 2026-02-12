La Cámara de Comercio, Industria, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) llevó al Gobierno nacional una serie de reclamos vinculados al impacto de las tarifas de los servicios públicos y las condiciones de acceso al crédito, en un encuentro mantenido con autoridades de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación.

La reunión tuvo como eje central las dificultades que enfrentan comercios e industrias del distrito frente al aumento de los costos fijos, particularmente en servicios esenciales y financiamiento, en un contexto de caída del consumo y márgenes cada vez más ajustados.

En representación de la entidad participaron su Presidente, Alfredo Ventura; el Vicepresidente, Enrique Bértola; el Secretario, Mauro Moris; y el directivo Marcelo Echevarría, quien además actúa como nexo institucional con el Gobierno Nacional.

Servicios públicos y costos operativos

Durante el encuentro, representantes de SCIPA plantearon el impacto que tienen las tarifas de energía eléctrica, agua y gas en la estructura de costos del sector productivo y comercial local. En ese marco, se analizaron los servicios brindados por Edenor, AySA y Naturgy, y su incidencia directa sobre la rentabilidad de los establecimientos, especialmente aquellos con alto consumo energético.

Desde la entidad se señaló que los servicios públicos se han convertido en uno de los principales factores que condicionan la sostenibilidad de los comercios, afectando la posibilidad de sostener precios, empleo y niveles de actividad en Pilar.

Crédito, tasas e impacto en la actividad

Otro de los ejes abordados fue el acceso al crédito y las tasas de interés aplicadas por las entidades bancarias en préstamos y tarjetas. Según se expuso, las condiciones actuales del financiamiento representan una barrera para el capital de trabajo, la inversión y la planificación a mediano plazo, tanto para pequeños comercios como para industrias.

En ese sentido, se remarcó que el encarecimiento del crédito limita la capacidad de afrontar gastos corrientes y profundiza las dificultades en un escenario económico adverso.

Tras la reunión, el presidente de SCIPA, Alfredo Ventura, destacó el vínculo institucional con las autoridades nacionales y el espacio de diálogo generado. En ese marco, expresó:

“Nos conmueve la calidez con la que somos recibidos por todos y cada uno de los miembros del gabinete nacional. Permanentemente se nos manifiesta que SCIPA es bienvenida para generar espacios de diálogo institucional, y así nos lo hacen saber los distintos funcionarios que reciben a nuestra entidad”.

Asimismo, Ventura subrayó la importancia de estos encuentros para la agenda de la cámara:

“Esta dinámica de trabajo es altamente productiva. Poder encontrarnos con funcionarios de primera línea que escuchan nuestras propuestas no solo resulta gratificante, sino que nos impulsa a continuar fortaleciendo esta política de apertura institucional que nos propusimos al iniciar nuestra gestión”.

Finalmente, el titular de la entidad se refirió a la recepción de los reclamos presentados:

“El Dr. Blanco Muiño se mostró receptivo ante la agenda presentada por SCIPA, demostrando una clara disposición a canalizar inquietudes y trabajar en soluciones. Este espíritu de colaboración es sumamente positivo para el comercio, la industria y la producción, así como para el ciudadano pilarense”.