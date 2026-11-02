El Sindicato Químico Pilar realiza una medida de visibilización frente a la fábrica Carlos Salazar, ubicada sobre Ruta 6, en Los Cardales, por el despido de un trabajador afiliado a la organización, según denunciaron.

La acción apunta a que la empresa revea la decisión y reincorpore al empleado. El gremio sostiene que continuará con la presencia en el lugar hasta que eso ocurra.

Reclamos previos por seguridad e higiene

Según informó el sindicato en un comunicado, la medida llega después de que la organización pidiera que se realicen inspecciones de Seguridad e Higiene en el establecimiento.

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El objetivo, indicó, es garantizar condiciones que protejan a quienes trabajan en la planta, donde se manipulan productos de alto riesgo.

El despido, cuestionado como represalia

El gremio calificó el despido como arbitrario y lo rechazó por considerarlo una represalia antisindical. En esa línea, planteó que “reclamar seguridad y condiciones dignas de trabajo no puede tener como respuesta la persecución ni el despido”, según expresó el comunicado del gremio, liderado por Sergio González.