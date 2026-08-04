El Sindicato Químico Pilar logró la reincorporación de un trabajador despedido en la empresa Cascia Gases Comprimidos, del Parque Industrial de Pilar, tras un conflicto que se extendió durante varios meses.

La compañía comunicó la medida tanto al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires como a la organización sindical, que venía reclamando por la situación desde fines de abril.

Una decisión que consideraban “injusta”

Desde el gremio, conducido por Sergio González, remarcaron que la resolución representa un paso relevante para reparar la situación del trabajador. "Valoramos que la empresa haya recapacitado y revisado una decisión que considerábamos profundamente injusta, ya que había dejado a un trabajador sin su fuente de trabajo y, con ello, afectado su dignidad y la de su familia. La reincorporación constituye un paso importante para restablecer esa situación", señaló González en el comunicado.

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El aporte de los medios de comunicación

En tanto, el sindicato destacó la cobertura periodística que tuvo el conflicto durante las últimas semanas. "Agradecemos especialmente a todos los medios de comunicación que dieron visibilidad al conflicto y permitieron que la sociedad conociera lo que estaba ocurriendo. Su compromiso con la difusión de los hechos fue un aporte significativo para alcanzar esta resolución", expuso el gremio.

Seguirán reclamando el cese de prácticas antisindicales

Pese a la resolución, desde la organización gremial advirtieron que la lucha no termina ahí. "Si bien esta noticia representa una importante conquista, el Sindicato Químico Pilar continuará trabajando para que cesen definitivamente las prácticas antisindicales y para que se respeten plenamente la libertad sindical, el convenio colectivo de trabajo y los derechos de todos los trabajadores", indicaron.

Por su parte, González también se refirió al rol de los trabajadores durante el conflicto. "Agradecemos también a cada delegado, a cada trabajador que acompañó esta lucha y a toda la Comisión Directiva por el compromiso demostrado. Esta victoria demuestra, una vez más, que la organización y la unidad son la mayor fortaleza de los trabajadores", cerró el dirigente.