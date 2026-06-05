El conflicto en la empresa Gases Comprimidos (Cascia), radicada en el Parque Industrial de Pilar no logra resolverse.

Es que según denunciaron trabajadores y fuentes del Sindicato de Químicos a Pilar de Todos la firma no abonó los haberes de mayo, pese a que el plazo legal venció el jueves.

El conflicto, que se arrastra desde fines de abril, se profundizó esta semana con un nuevo despido y notas de apercibimiento a otros empleados.

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Tres despidos y plazos incumplidos

El conflicto arrancó con dos desvinculaciones sin causa, señalaron desde Químicos, tras el cambio de conducción de la empresa, adquirida en enero por la firma tucumana Cascia.

En mayo, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria para frenar el proceso y sentar a las partes a negociar. Sin acuerdo a la vista, los despidos continuaron: el lunes se concretó el tercero.

“La medida de práctica anti sindical y extorsión sigue, y el miércoles también empezaron con notas de apercibimiento para varios compañeros”, señalaron trabajadores de la empresa a este diario digital de Pilar.

En ese contexto, desde el gremio que conduce Sergio González se están definiendo los pasos a seguir, al tiempo que se preparan una serie de denuncias ante el Ministerio de Trabajo.

Salarios y “extorsión”

La denuncia más grave apunta a una presunta maniobra de extorsión sobre los afiliados al gremio. Según los trabajadores, la empresa presionaría a quienes están sindicalizados para que renuncien a su afiliación bajo amenaza de perder el empleo.

"Hay un tema muy grave que es la práctica antisindical, la extorsión de, si no te desafiliás, te quedás sin trabajo. Si te echo porque estabas afiliado, no te pago nada", agregaron los trabajadores.

Además, advirtieron que la empresa no abonó los salarios de mayo, y que tampoco canceló sus obligaciones para con los empleados despedidos.

“No pagaron el sueldo de mayo, y a los despedidos, hasta el día de hoy, no les pagaron, y el último día hábil fue ayer”, alertaron.



Medida pacífica, sin bloqueo a la planta

El sindicato aclaró que las protestas realizadas en instancias anteriores —con presencia en la puerta de la empresa— fueron estrictamente pacíficas y no incluyeron cortes ni bloqueos.

La decisión responde a que la planta produce gases medicinales y es considerada por los propios trabajadores como un servicio esencial.

"La empresa sigue con esa postura de despedir gente. Nosotros tenemos las mejores ganas de trabajar en conjunto. Le pusimos una ficha a esta empresa pensando que el cambio iba a ser para mejor, pero la verdad que lo único que vino es a pagarnos con despidos”, expuso González el día de la movilización.