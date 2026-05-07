Los shoppings emplazados en el distrito de Pilar se plegarán a una iniciativa de la Cámara Argentina de Shopping Centers para ofrecer un fin de semana de descuentos y promociones especiales, todo ante un escenario de caída en las ventas.

Desde la entidad, que reúne a los shoppings, galerías y centros comerciales de todo el país lanzaron el denominado “Shopping Fest 2026”, una propuesta que se desarrollará el 8, 9 y 10 de mayo.

La iniciativa surgió con el objetivo de fomentar la visita a los centros comerciales.

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Desde la cámara explicaron que Shopping Fest apunta a “celebrar el encuentro y el placer de salir a compartir”. Pero además está la necesidad de traccionar ventas, en un momento en el que, con el poder adquisitivo afectado y falta de financiación, el consumo no reacciona.

Así, durante las tres jornadas, los visitantes podrán acceder a descuentos en múltiples rubros, incluyendo indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios.

También habrá cuotas sin interés con bancos y tarjetas, además de beneficios con billeteras digitales.

A ello se le suma una agenda de actividades, sorpresas y espectáculos.

En Pilar se adhirieron a la propuesta los shoppings Palmas del Pilar, Paseo Champagnat, Paseo Pilar y el Tortugas Open Mall.

Desde Palmas del Pilar, y con la intención de atraer al público, expresaron que “hay cosas que solo se viven en persona” y calificaron al evento como “una excusa perfecta para venir, mirar, tentarte y llevarte algo más”.

En tanto, desde Paseo Pilar consignaron que se trata de “tres días donde lo mejor es venir”. Con “descuentos, regalos y muchas sorpresas”.