El comienzo de octubre, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

A pesar de la desaceleración de la variación de precios en los últimos meses y de la expectativa gubernamental de que dicho proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores continúan presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Alquileres



Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la última actualización obligatoria del Índice de Contratos de Locación, ya que durante octubre se cumplen los tres años del fin del régimen, que era el plazo mínimo en el cual se acordaban los vencimientos.

En los contratos que se actualizan libremente, los ajustes dependen de los plazos y el mecanismo en los que se fijaron. En base a la periodicidad y al ICL, en octubre los valores por ajuste trimestral subirán 6,72%, por ajuste cuatrimestral aumentarán 9,83%, por

ajuste semestral treparán 17,04% y por ajuste anual el alza será de 31,67%.

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Colectivos y subte



El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en octubre, en un 3,6% y 3,7%, respectivamente. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $920,48 y $1.507,58, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $1.206,39

Tramo de 3 a 6 km: de $1.357,18

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.507,98

Viajes de 12 a 27 km: $1.507,58

Boleto de colectivos en CABA

El boleto mínimo hasta 3 km: $920,48

Recorrido de 3 a 6 km: $1.022,81.

Recorrido de 6 a 12 km: $1.101,59.

Recorrido de 12 a 27 km: $1.180,44.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 3,7%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.817. Mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.541,10. El premetro aumentará a $635,95.

Trenes



Los trenes metropolitanos tuvieron su último ajuste mensual en el inicio de septiembre, cuando el boleto mínimo subió un 14,29% hasta los $480 con SUBE registrada. En caso de fijarse un nuevo incremento, deberá ser publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.

Peajes



Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 3,7% en octubre. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.787,85 en hora no pico y de $6.785,16 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $1.994,73 en hora no pico y $2.820,85 en hora pico; en tanto que en Alberti serán de $1.516,26 en hora no pico y de $1.914,97 en hora pico.

Combustibles



La nafta y el gasoil subirán en el décimo mes del año, producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Además, se puede dar un alza mayor por el impacto del encarecimiento de los mercados energéticos a raíz del conflicto en Medio Oriente. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Prepagas



Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 1,9% y el 4,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, por encima de la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos



Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en octubre.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 2,7% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantienen el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

Agencia NA