La demanda de servicios públicos subió 2% interanual en abril de 2026 y avanzó 0,1% respecto de marzo, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP).

De acuerdo con el informe difundido por el organismo, el índice de serie original registró la suba interanual del 2,0%, mientras que en términos desestacionalizados la variación frente a marzo fue del 0,1%. El índice de tendencia-ciclo, por su parte, mostró un avance de 0,3% respecto al mes anterior.

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Electricidad, gas y agua lideraron la suba interanual

En la comparación interanual, el organismo precisó que "en abril de 2026 respecto a igual mes del año anterior, la demanda de electricidad, gas y agua registró una suba de 4,8% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 7,2%", según el informe del INDEC.

En tanto, el transporte de pasajeros tuvo una baja de 0,8% y el transporte de carga registró una suba de 11,2%; mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una variación positiva de 1,1%, siempre de acuerdo al mismo reporte.

El correo postal fue el rubro con mayor caída: el servicio se redujo 16,9% interanual, mientras que el sector de telefonía registró una variación positiva de 1,7%, señaló el INDEC.

La comparación mensual desestacionalizada marca otro ritmo

Frente a marzo, y ya en términos desestacionalizados, el panorama cambia de magnitud. El INDEC detalló que "en abril de 2026 respecto de marzo de 2026, se observa que la demanda de electricidad, gas y agua registró una suba de 1,5% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 2,7%", al tiempo que el transporte de pasajeros tuvo una reducción de 2,5% y el transporte de carga mostró una baja de 1,2%.

Los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron un aumento de 0,2%, el correo postal registró una variación negativa de 1,3% y la telefonía tuvo una baja de 0,1%, precisó el organismo.

Qué mostró la tendencia-ciclo

En el análisis de tendencia-ciclo —que suaviza las oscilaciones de corto plazo—, los sectores con variación positiva respecto de marzo fueron electricidad, gas y agua (0,8%), recolección de residuos (0,9%), transporte de carga (0,2%), vehículos pasantes pagos por peajes (0,3%) y telefonía (0,1%).

En cambio, el transporte de pasajeros (-0,2%) y el correo postal (-1,0%) fueron los únicos rubros con caída en esta serie, detalló el INDEC.