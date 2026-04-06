El movimiento turístico durante el feriado de Semana Santa dejó un escenario dual: más personas viajaron por el país, pero con un gasto real en retroceso, en línea con el contexto económico.

De acuerdo a datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 2.852.256 turistas se movilizaron, lo que representó un incremento interanual del 5,6%. No obstante, ese mayor flujo no se tradujo en un repunte económico para el sector.

El impacto total alcanzó $808.198 millones, aunque al ajustar por inflación se verificó una caída real del 18,9% en comparación con el mismo período del año pasado. La merma se explica por un comportamiento más moderado en el consumo.

Puede interesarte

En ese marco, el gasto promedio diario por turista fue de $108.982, con una baja real del 8,4%. A la par, también se redujo el tiempo de permanencia: la estadía promedio se ubicó en 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025.

El costo del viaje fue otro factor determinante. Una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para trasladarse dentro del país durante Semana Santa, cifra equivalente a cerca del 69% de un salario promedio.

Cambios en el comportamiento turístico

Los datos reflejan una tendencia consolidada: más movimiento, pero con menor gasto y viajes más cortos, lo que marca un perfil de consumo más cauteloso.

De este modo, el turismo interno se sostuvo en niveles de actividad, aunque con un esquema más austero, condicionado por el ajuste en los ingresos.