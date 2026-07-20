La canasta de servicios para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en julio los $295.826, monto necesario para cubrir las necesidades de electricidad, gas, transporte y agua potable.

El valor representa un incremento del 4,6% respecto del mes anterior y un 53% en comparación con el mismo mes de 2025.

Sin embargo, hay un dato significativo en este último informe realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IEEP – UBA/Conicet), y es que la canasta representa el 15% sobre el salario promedio registrado, el nivel más alto desde 2023.

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El salario promedio registrado estimado de julio es de $ 1.924.456, que alcanza para adquirir 6,5 canastas de servicios públicos, mientras que en julio de 2025 el salario alcanzó para comprar 7,8 canastas.

Dentro de los componentes de la canasta, el gasto en transporte posee un peso del 40% sobre el total y mostró un aumento del 3,7% en comparación con junio. De acuerdo al informe, el transporte demandó un gasto mensual de $121.023. Le siguieron la energía eléctrica, con $68.210; el gas natural, con $64.862; y el agua potable, con $41.724.

Según este informe, a la cobertura tarifaria actual de subsidios alcanza el 54%. Esto significa que los hogares pagan, en promedio, ese porcentaje de los costos de producción de los servicios, mientras que el Estado se hace cargo del 46% restante" para completar el financiamiento del sistema en la zona metropolitana. En cuanto a las transferencias estatales, los subsidios reales acumulados hasta el 17 de julio mostraron una suba del 10%.

Según el IIEP, en julio de 2026 la canasta representó el 12% del salario promedio registrado, mientras que en diciembre de 2023 el peso de los servicios públicos sobre los ingresos no llegaba al 6%. Además, desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026 la canasta de servicios públicos en el AMBA, donde viven alrededor de 16 millones de personas (36% del país), aumentó un 966%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC del INDEC) subió un 241%, aclara el IIEP.

Fuente Agencia DIB

