Luego de la visita del Papa León XIV al país, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa evaluó el impacto económico del acontecimiento histórico.

Por medio de un comunicado, la CAME expresó que “el Papa movilizó multitudes y le dio oxígeno al turismo”, al tiempo que analizó que se “generó un movimiento turístico extraordinario en la Argentina, combinando peregrinaciones religiosas, viajes de corta duración, desplazamientos internacionales y turismo tradicional”.

Por un lado, las celebraciones religiosas convocaron multitudes y movilizaron contingentes de distintas provincias, mientras que los feriados habilitaron escapadas recreativas hacia destinos de playa, sierras y ciudades.

El acontecimiento tuvo como principales epicentros a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque su impacto se extendió hacia otras localidades a través de la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

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A continuación, los datos del relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana y los feriados papales en todo el país.

1. Turismo religioso: el principal motor del movimiento

Ciudad de Buenos Aires: la misa celebrada el lunes 9 concentró a 2,5 millones de personas. El Ente de Turismo de la Ciudad estimó que del 6 al 10 de noviembre arribaron 1,24 millones de visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas con pernocte (165.000 nacionales y 77.000 internacionales) y cerca de un millón, excursionistas. El impacto económico se estimó superior a los US$ 88 millones. La ocupación hotelera promedió el 75%.

La agenda de la visita del papa León XIV en la Ciudad incluyó, el martes 10, una vigilia encabezada por el Pontífice en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, que según estimaciones reunió a cerca de un millón de jóvenes.

Córdoba: La misa del martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) reunió a más de 650.000 personas, según cifras difundidas por el Vaticano. La ocupación hotelera en la ciudad capital rondó el 60%, aunque muchos establecimientos estuvieron al 100%, especialmente los de alta gama. Unos 4.500 peregrinos habían solicitado alojamiento en establecimientos religiosos desde septiembre. Según Airbnb, las búsquedas de hospedaje en Córdoba y Alta Gracia crecieron más del 400% interanual, mientras que en Villa Carlos Paz las reservas superaron el 70%.

El movimiento también se reflejó en el transporte terrestre: la Terminal de Ómnibus triplicó su flujo habitual de pasajeros en comparación con feriados de alta demanda, con contingentes llegados desde Chile, Paraguay, Brasil y Perú, además de Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y Santa Fe.

Luján: la ciudad se preparó para recibir a 2 millones de fieles en la misa del miércoles 11. El número final se estimó en 3 millones. Según datos municipales, la ocupación hotelera previa superó el 90%. Las búsquedas de alojamiento en Booking aumentaron más del 1.800% interanual, mientras que Airbnb informó un crecimiento superior al 500%.

2. Turismo tradicional: las escapadas también tuvieron protagonismo

El efecto de los feriados extraordinarios no quedó limitado a las celebraciones religiosas. Una parte de los viajeros aprovechó el descanso para realizar escapadas recreativas, especialmente hacia destinos cercanos a los grandes centros urbanos. La Costa Atlántica bonaerense mostró resultados positivos y permitió identificar un segundo motor del movimiento turístico: la combinación de buen clima, actividades culturales, encuentros deportivos y viajes de último momento.

Los resultados mostraron una marcada heterogeneidad territorial. Mientras algunos destinos alcanzaron ocupaciones cercanas al 100%, otros registraron niveles moderados, incluso inferiores al 40%. Santa Fe, Neuquén, Jujuy y San Luis informaron en conjunto un impacto económico superior a los $ 34.300 millones.

El perfil de los desplazamientos también fue particular: se combinaron estadías cortas, reservas de último momento y una fuerte presencia de viajeros de cercanía. Además, una parte importante de quienes asistieron a las celebraciones religiosas viajó y regresó en el día. Por eso el movimiento benefició al transporte, la gastronomía y el comercio sin traducirse necesariamente en una expansión equivalente de las pernoctaciones.

“La experiencia volvió a mostrar que los grandes acontecimientos pueden dinamizar las economías locales, aunque su impacto turístico depende de la permanencia de los visitantes y del consumo que realizan durante el viaje”, señalan desde CAME.