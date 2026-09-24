Las principales petroleras que operan en el país, con excepción de YPF, comenzaron a aplicar aumentos de entre 2% y 5% en los precios de naftas y gasoil, con diferencias según cada región.

La compañía de mayoría estatal sostiene por el momento los valores en sus estaciones de servicio, aunque no se descarta que en los próximos días se acople a la decisión que ya aplica el resto del mercado.

El fin del "buffer"

De acuerdo a los precios relevados por Agencia Noticias Argentinas, la medida rompe el "buffer" que se aplicaba desde mayo, luego de un alza de hasta 30% en los combustibles.

Ese entendimiento entre petroleras y refinadoras contemplaba una estabilidad de precios en surtidor mientras el barril se mantuviera por encima de los US$80. A cambio, una vez que la cotización bajara, los valores se sostendrían hasta equiparar los flujos.

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Un barril por encima de los US$100

El detonante fue el mercado internacional. Durante la jornada del jueves, el Brent volvió a superar los US$100, empujado por declaraciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán.

La cotización llegó a US$105 por barril y, en consecuencia, las petroleras decidieron trasladar una nueva suba a los precios locales.

Impacto en dos meses de inflación

Como el aumento se aplica en la última semana de septiembre, su efecto sobre el índice de precios quedará repartido entre la medición de ese mes y la de octubre.

Para los automovilistas, la decisión de YPF de no mover sus precios, por ahora, abre una brecha entre las distintas banderas al momento de cargar.