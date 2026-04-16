Los precios mayoristas registraron en marzo una suba del 3,4%, lo que marcó una aceleración frente a los incrementos del 1,7% en enero y del 1% en febrero, de acuerdo al informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El avance del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) estuvo impulsado principalmente por los productos nacionales, que aumentaron 3,5%, mientras que los importados registraron una variación del 1,1%.

En la comparación interanual, el índice mostró un incremento del 27,9%, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año alcanzó el 6,1%.

Impacto de energía y petróleo

Dentro del índice general, los productos primarios encabezaron las subas con un aumento del 7,8%. En ese segmento se destacó el rubro “Petróleo crudo y gas”, que registró un alza del 27,3% y explicó gran parte del resultado mensual.

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En contraposición, los productos agropecuarios mostraron una caída del 3,2%, lo que contribuyó a moderar parcialmente la suba del índice.

Por su parte, los productos manufacturados y la energía eléctrica aumentaron 2,3%. Entre ellos, se destacaron “Alimentos y bebidas” (2,5%), “Productos refinados del petróleo” (6,6%) y “Sustancias y productos químicos” (1,4%).

Otros índices mayoristas

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, registró una suba del 3% en marzo. En este caso, la variación interanual fue del 27,1% y la acumulada en el año alcanzó el 5,3%.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también mostró un incremento del 3% mensual, con una suba interanual del 28,1% y un acumulado del 5,3% en el primer trimestre.

Incidencias en el índice

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en la suba del índice fueron “Petróleo crudo y gas”, que aportó 2,02 puntos porcentuales, seguido por “Productos refinados del petróleo” (0,77%) y “Alimentos y bebidas” (0,31%).

En sentido contrario, los productos agropecuarios registraron una incidencia negativa de -0,40%, lo que amortiguó el impacto del resto de los aumentos.

Los productos importados, con una suba del 1,1%, tuvieron una incidencia menor en la dinámica general del índice.