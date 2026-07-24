Directivos de Correo Argentino se reunieron con las autoridades de la Sociedad de Comercio e Industria de Pilar (SCIPA) para retomar un vínculo institucional, con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta de servicios para los comerciantes de la zona.

La delegación

Por Correo Argentino participaron el Gerente de Gestión de Red y CX, Germán Gerez, y Stephanie Bondi. Por SCIPA estuvieron el presidente Alfredo Ventura, los vicepresidentes Enrique Bértola y Marcelo Echevarría, y el secretario Mauro Moris.

Durante el encuentro se analizaron alternativas de cooperación institucional orientadas a optimizar los servicios que presta SCIPA a sus asociados.

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Cómo se retomó el vínculo

La reunión se concretó a partir de una nota institucional enviada por SCIPA al presidente de Correo Argentino, Dr. Camilo Baldini, quien dispuso de manera inmediata la apertura de un canal de diálogo entre ambas entidades.

La palabra de Ventura

"Celebramos haber restablecido un diálogo institucional con una empresa estratégica como Correo Argentino, protagonista de una profunda transformación vinculada al crecimiento del comercio electrónico y la logística en nuestro país. Hoy el comercio atraviesa un proceso de cambio permanente, donde las plataformas digitales y el e-commerce representan una oportunidad de crecimiento para miles de empresas y comercios. En ese contexto, entendemos que nuestra responsabilidad institucional es acompañar a los asociados brindándoles herramientas, capacitación y nuevos servicios que les permitan adaptarse a las demandas del mercado. Este acercamiento nos permitirá explorar acciones conjuntas para facilitar el acceso a soluciones logísticas, mejorar los procesos de envío y recepción de mercaderías y documentación, e incorporar nuevas alternativas que fortalezcan la competitividad del sector comercial de Pilar", expuso el presidente de SCIPA, Alfredo Ventura.

"Estamos convencidos de que un comercio tradicional puede potenciar significativamente su actividad incorporando canales digitales de venta. Desde SCIPA queremos ser protagonistas de ese proceso de modernización, generando mayores oportunidades de negocios para nuestros asociados. Consideramos que este encuentro marca el inicio de una etapa de cooperación que permitirá ampliar los servicios que hoy brinda SCIPA, consolidando un vínculo institucional que beneficiará tanto a nuestros asociados como a toda la comunidad de Pilar", agregó Ventura.

Reconocimiento institucional

Al cierre del encuentro, SCIPA expresó su reconocimiento al presidente de Correo Argentino, Dr. Camilo Baldini, y a los directivos Germán Gerez y Stephanie Bondi, por la predisposición mostrada y la presentación de un proyecto de trabajo conjunto que podría comenzar a implementarse en el corto plazo.