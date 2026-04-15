La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pilar (SCIPA) mantuvo un encuentro con el Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Lic. Christian Bauab, con el objetivo de elevar las principales inquietudes del sector productivo local y analizar nuevas políticas de fomento para el desarrollo empresarial.

La comitiva de la entidad pilarense estuvo encabezada por su Presidente, Alfredo Ventura, acompañado por el Vicepresidente 1°, Enrique Bértola; el Vicepresidente 3°, Hugo Saini; el Secretario General, Mauro Moris; y el directivo Hernán Cataldo.

Durante la jornada, las autoridades de SCIPA transmitieron detalladamente la problemática actual que atraviesan las PyMEs pilarenses, haciendo especial énfasis en los desafíos operativos y la necesidad de políticas que sostengan el empleo y la producción en el partido.

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El RIMI en el centro de la agenda

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del RIMI, el régimen que incentiva las inversiones de las Pequeñas y Medianas Empresas. Los representantes de la Cámara dialogaron con Bauab sobre los alcances de esta herramienta, diseñada para fomentar que las PyMEs realicen inversiones productivas mediante beneficios que mejoren su estructura de costos.

"Es fundamental que las PyMEs cuenten con un marco de previsibilidad que las incentive a reinvertir. El RIMI se presenta como una herramienta estratégica para potenciar nuestra industria y comercio local", destacaron los directivos tras el encuentro.

Articulación y canal de comunicación

Como resultado de la reunión, se estableció un canal de comunicación directo entre la Cámara y la Subsecretaría. Este vínculo permitirá agilizar el flujo de información y asegurar que las herramientas nacionales lleguen de manera efectiva a los comerciantes e industriales de Pilar.

“Con esta gestión, SCIPA reafirma su compromiso de buscar información constante y acercar herramientas concretas a las PyMEs. La Cámara mantiene su rol activo en la gestión de beneficios, trabajando diariamente para ser el puente necesario entre el sector público y privado, garantizando que el motor productivo de Pilar cuente con el apoyo necesario para su crecimiento”, cerraron desde la entidad.