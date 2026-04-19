La Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) pidió que más entidades financieras lancen líneas de crédito con tasas más bajas para permitir la cancelación de deudas y aliviar la situación económica de familias y sectores productivos.

El planteo surgió luego de que el Banco de la Nación Argentina pusiera en marcha una línea de financiamiento destinada a cancelar pasivos preexistentes, una medida que desde la cámara empresaria valoraron de manera positiva.

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El pedido para que más bancos se sumen

Desde SCIPA recordaron que en distintas oportunidades manifestaron ante el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía su preocupación por las elevadas tasas de interés.

Según remarcaron, las actuales condiciones crediticias “resultan impagables” y generan una fuerte presión sobre el comercio, la producción y la economía familiar.

El presidente de la entidad, Alfredo Ventura, sostuvo: “Es una decisión que la evaluamos positivamente porque SCIPA ha sido la única entidad empresaria que ha puesto en agenda esta problemática cuando todos los demás mantenían un silencio cómplice con los Bancos”.

“Necesitamos ahora que todos Bancos repliquen esta iniciativa del Banco de la Nación Argentina y que cualquier individuo tenga acceso a estas líneas de crédito que desahogan provisoriamente la economía familiar como también al segmento productivo”.

La situación del endeudamiento

Desde la entidad también señalaron que cambió el destino del crédito utilizado por muchas personas, que ya no se endeudan para gastos discrecionales sino para cubrir “necesidades básicas”.

En ese sentido, Ventura expresó: “Aquel que camina la calle sabe y conoce positivamente que, cuando no hay liquidez, cualquier individuo y me incluyo, adoptamos todos los medios a nuestro alcance para satisfacer las necesidades básicas de nuestras familias”.

Y añadió: “Es por ello por lo que acudimos al crédito como única opción, no porque nos encante endeudarnos, sino por la necesidad de llevar la comida a nuestras casas”.

Las tasas informadas por el Banco Nación

De acuerdo al comunicado, la línea lanzada por el Banco Nación ofrece una tasa anual del 72,60% para deudores en situación regular y del 76,23% para deudores en situación irregular, según la categorización vigente en el sistema financiero.

Por último, desde SCIPA adelantaron que enviarán una nota al Banco Central para que convoque a bancos públicos y privados a replicar la medida y competir con tasas más convenientes para los usuarios.