La Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) puso en marcha la campaña “Compre Local” con el objetivo de impulsar las compras en los comercios del centro ante la proximidad del Día del Padre.

La propuesta consigna que los vecinos que elijan realizar compras en los negocios del centro adheridos podrán participar de un sorteo que se realizará el viernes 19 de junio a través de la Lotería Nacional nocturna.

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Entre los premios principales figuran un Smart TV de 40 pulgadas, herramientas, artículos para el hogar y órdenes de compra. La iniciativa cuenta con el auspicio de Comery Joyería como sponsor oficial.

El presidente de la entidad, Alfredo Ventura —con más de 60 años de trayectoria en el comercio local— subrayó el valor de la articulación gremial frente a un escenario económico exigente.

“En contextos complejos, la unión entre comerciantes es nuestra herramienta más valiosa; la Cámara está para contener y fomentar el trabajo de cada uno”, afirmó Ventura.