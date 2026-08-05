Las compras online realizadas por argentinos en comercios del exterior crecieron 73,8% interanual, según datos difundidos en los últimos días y citados por la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines (SCIPA), que advirtió sobre el impacto de ese fenómeno en el comercio tradicional.

De acuerdo con la entidad, las importaciones bajo el sistema "puerta a puerta" alcanzaron niveles récord y ya representan un volumen equivalente a aproximadamente el 40% de las ventas en rubros como indumentaria, electrónica, juguetes y artículos para el hogar.

El diagnóstico de SCIPA sobre los formadores de precios

Para la entidad, la caída de las ventas ya no puede explicarse solo por la situación económica general. SCIPA sostuvo que quienes fijan los precios —fabricantes, importadores y distribuidores— deben asumir que compiten con un mercado global al que el consumidor accede desde su celular, comparando precios en tiempo real antes de decidir una compra. La entidad remarcó además que el comercio minorista no es formador de precios, ya que recibe la mercadería con valores ya establecidos por esos actores de la cadena.

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El presidente de SCIPA, Alfredo Ventura, sostuvo: “Desde SCIPA creemos que el desafío no consiste en enfrentar al consumidor ni en cuestionar su libertad de elegir dónde comprar. El verdadero desafío es construir un comercio más eficiente, competitivo, moderno y orientado al cliente. La competencia dejó de ser únicamente el negocio de la esquina; hoy el competidor puede estar en cualquier parte del mundo y llegar directamente al domicilio del consumidor en pocos días”.

"Por eso es indispensable que los formadores de precios tomen conciencia de esta nueva coyuntura. De lo contrario, en muy poco tiempo veremos infinitas cortinas bajas en todo el país", añadió.

El impacto en el empleo y el entramado pyme

La entidad advirtió que el cierre de comercios no se limita a la pérdida de una empresa individual: también debilita la red de pequeñas y medianas empresas que sostienen la economía local, con efectos directos sobre el empleo y el tejido social de las ciudades.

El secretario de SCIPA, Mauro Moris, expuso: "Detrás de cada comercio hay familias, emprendedores e inversiones construidas durante años de esfuerzo. Nuestros empleados no representan un número dentro de una planilla: representan hogares que dependen del funcionamiento de la actividad comercial. Pero cuando un comercio deja de abrir caja porque los consumidores encuentran diferencias de precios imposibles de sostener, llega un momento en que resulta inviable afrontar salarios, alquileres, impuestos y demás costos operativos. El resultado inevitable es más cierres y mayor desempleo."

El llamado a modernizar el comercio

SCIPA hizo un llamado a fabricantes, importadores, distribuidores y a todos los actores que intervienen en la formación de precios para que adapten sus estrategias a un escenario que, según la entidad, ya cambió de manera definitiva y no tiene marcha atrás.

El vicepresidente de la entidad, Enrique Bertola, agregó: "Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del comercio pyme, pero entendemos que esa defensa debe construirse sobre bases sólidas: más competitividad, mayor eficiencia, innovación, precio y una política acorde con la realidad del mercado. Solo así el comercio argentino podrá sostenerse, recuperar dinamismo y seguir siendo un motor de desarrollo económico y generación de empleo frente a un consumidor que hoy tiene el mundo entero al alcance de un clic."