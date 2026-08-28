La empresa Whirlpool salió a vender el predio industrial que ocupó en la localidad de Fátima, sobre la Ruta Nacional 8. La comercialización quedó en manos de JLL (Jones Lang LaSalle), firma internacional especializada en real estate corporativo, que no menciona a Whirlpool como propietaria en el aviso ni informa el precio de venta.

Según pudo reconstruirse a partir de comparables del mismo corredor industrial, el complejo podría cotizar entre 17 y 21 millones de dólares, con un punto medio cercano a los 19 millones de dólares. Esa cifra surge de cruzar los valores por metro cuadrado de otras naves y terrenos publicados en el complejo Polo Pilar.

Una planta sin actividad desde noviembre de 2025

El predio quedó inactivo desde el 26 de noviembre de 2025, cuando Whirlpool resolvió discontinuar la producción de lavarropas en la Argentina de manera abrupta, sin un proceso previo de reducción gradual. La decisión dejó en la calle a unos 300 trabajadores de la planta y de áreas vinculadas a la operación industrial.

El cierre sí había tenido un antecedente un año antes: en mayo de 2024 la compañía ya había eliminado uno de los dos turnos de producción, lo que implicó unos 60 despidos, y volvió a concentrar la fabricación en una sola franja horaria.

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Las características del complejo

La nave tiene 30.453 metros cuadrados cubiertos y 12 metros de altura de piso a techo, con 12 docks de carga, dos rampas y unas 2.000 posiciones de racks, señala el aviso al que tuvo acceso Pilar de Todos. El predio dispone también de planta de tratamiento de efluentes, sistemas de agua industrial y aire comprimido, red contra incendios, un reservorio de un millón de litros y un grupo electrógeno de 120 KW.

A eso se suman oficinas, showroom, comedor para 90 personas y vestuarios con capacidad para 200 trabajadores. Frente a la superficie cubierta, quedan disponibles 120.693 metros cuadrados de tierra remanente, con capacidad para sumar otros 50.000 metros cuadrados de construcción.

De exportar a Brasil a importar desde allí

La planta había sido inaugurada el 21 de octubre de 2022, con una inversión de u$s52 millones, y fue presentada en ese momento como la fábrica de lavarropas más tecnológica de Whirlpool a nivel mundial, con capacidad para 300.000 unidades anuales. El esquema original preveía exportar cerca del 70% de esa producción, con Brasil como principal destino.

Ese circuito se invirtió por completo tras el cierre: hoy Brasil es el origen de los lavarropas y heladeras que Whirlpool comercializa en la Argentina, que ingresan bajo el arancel del 0% del Mercosur, aunque alcanzados por la tasa estadística.

Las líneas de producción llegaron a completar un lavarropas cada 40 segundos. Apenas un puñado de años después, esa capacidad quedó reducida a galpones vacíos a la espera de un comprador.