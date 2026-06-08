La Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires convocó a un paro para el 11 de junio en reclamo de una mejora salarial urgente.

El gremio —que no integra el frente sindical mayoritario— exige un Salario Mínimo Vital y Móvil Docente de $2.879.877, equivalente a la canasta familiar que el INDEC registró para mayo de 2026.

El básico docente bonaerense vigente es de $326.816, mientras que un profesor cobra $528.219, un preceptor $701.403 y un maestro de grado o inicial $821.353.

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La organización señaló que esos valores parten de enero de 2026 como base de cálculo y no contemplan el atraso salarial acumulado en años anteriores, señalaron en un comunicado.

La entidad también cuestionó el incentivo docente de $28.700 por cargo, al que calificó como “pago en negro” que no integra el salario formal.

La medida de fuerza

Claudio Vigne, secretario general, y Liliana Mariño, secretaria general adjunta, anunciaron la continuidad del plan de lucha 2026 y reclamaron que la paritaria del 6 de marzo no tuvo reapertura desde entonces.

"Queremos dejar de ser docentes pobres en una provincia rica", sostuvieron en la gacetilla difundida por la organización.

El gremio argumentó que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor actividad industrial del país, el 90% del petróleo procesado a nivel nacional, y el 70% del crudo de Vaca Muerta sale por PBA, y que esa riqueza no se traduce en los salarios del sector.