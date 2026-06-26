La reconocida chocolatería Rapanui analiza la apertura de un local en el centro de Pilar, al tiempo que continúa una serie de búsquedas laborales cubrir puestos en el distrito.

Rapanui cuenta con una planta en Fátima, pero la intención de la firma, según pudo saber Pilar de Todos es disponer de un espacio en el casco céntrico, puntualmente sobre la avenida Tratado del Pilar, en Villa Morra.

La planta de Fátima requirió una inversión de 10 millones de dólares, y el lugar cuenta con 5.500 metros cuadrados, y apunta a triplicar la producción de Franui, las frambuesas congeladas bañadas en chocolate que son el producto estrella de la marca.

Personal

Al mismo tiempo que define el nuevo espacio en el centro de Pilar, que podría funcionar como centro de distribución, Rapanui mantiene una serie de búsquedas laborales para cubrir distintos puestos.

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En total la firma mantiene activas varias búsquedas laborales para su planta de Fátima, que se pueden consultar en los siguientes links:

Nuevas oportunidades de empleo: Jefe de Logística y Abastecimiento - FATIMA, PILAR en Chocolates Rapanui

Nuevas oportunidades de empleo: Técnico de Mantenimiento - Fátima Pilar en Chocolates Rapanui

Nuevas oportunidades de empleo: OPERARIO DE FABRICA PILAR/FATIMA en Chocolates Rapanui

Fátima como primera etapa del desembarco

El avance sobre el centro de Pilar no parte de cero. Rapanui cuenta con una planta industrial en Fátima, en el kilómetro 66 de la autopista Pilar-Pergamino, a la altura del arroyo Larena.

El establecimiento, de 5.500 metros cuadrados, demandó una inversión de USD 10 millones —financiada en parte con un crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)— y fue diseñado para triplicar la producción de Franui, las frambuesas congeladas bañadas en chocolate que son el producto estrella de la marca.

La elección de Pilar tuvo una lógica logística: la cercanía al puerto de Buenos Aires reduce los costos de distribución en frío que la empresa afrontaba operando exclusivamente desde Bariloche. Desde Fátima, la firma abastece al mercado argentino y exporta a Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador y México.

Una marca con historia y sin franquicias

Diego Fenoglio fundó Rapanui en 1996 en San Carlos de Bariloche. Lo que comenzó como una chocolatería patagónica derivó en una empresa con más de 20 locales propios en Argentina y presencia en cerca de 40 países.

En 2020 inauguró una planta en Valencia, España, dedicada exclusivamente a la elaboración de Franui para los mercados europeo y asiático. El producto llega hoy a destinos como Portugal, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Grecia, Arabia Saudita y Australia, entre otros.

Además, cuenta con diversos puntos de atención al público en zona norte, CABA y el interior del país.