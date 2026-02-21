El secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos de Pilar, Sergio González, cuestionó con dureza la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, aprobada en el Senado, modificada en Diputados y que deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva. En ese marco, reclamó la convocatoria a un paro nacional de 36 horas como respuesta del movimiento obrero.

“La reforma es criminal y totalmente desastrosa. Lo que pasó en el Senado, lo que pasa en Diputados y lo que seguramente va a volver a pasar en el Senado es un ataque directo al trabajador”, afirmó González. Nos quieren hacer responsables de un desastre que no generamos”, agregó en diálogo con Pilar de Todos.

En ese sentido, remarcó el rol del salario en la economía real. “Nosotros con el sueldo fortalecemos el mercado interno, consumimos acá y no hacemos fuga de capitales. No somos los responsables de la crisis”, sostuvo. “Sin embargo, quieren responsabilizar al pueblo obrero y seguir ajustando al trabajador”, enfatizó.

González advirtió que la reforma no traerá inversiones ni empleo. “Con este escenario no van a venir industrias ni van a apostar a la Argentina. Al contrario, vamos a ver muchos más desocupados y una etapa muy triste del país. Nosotros queremos seguir trabajando y produciendo, pero con este modelo eso no va a pasar”, sostuvo.

El dirigente gremial también apuntó al creciente malestar social. “La gente está muy disconforme. Cuando le metés la mano en el bolsillo, ahí se dan cuenta y empiezan a entender lo que está pasando”, señaló. “Hoy la gente no llega a la quincena”, remarcó.

Además, cuestionó el rol del Congreso en el tratamiento de la ley. “Supuestamente los diputados y senadores que nos representan no conocían la ley. Imaginate nosotros, que trabajamos ocho, diez o doce horas por día y estamos en otro escenario, tratando de mantener la olla parada”, expresó.



“No hay artículos en favor del trabajador”

Sobre el contenido del proyecto, González sostuvo que no beneficia ni a los trabajadores ni a las empresas. “Que alguien me diga un solo artículo que beneficie al trabajador”, desafió. “Esta ley no le sirve a ninguna empresa ni a ninguna pyme”, aseguró, y agregó: “Las fábricas cierran, no abren nuevas, y con una reforma laboral eso no va a cambiar”.

En relación a las indemnizaciones, cuestionó el pago en cuotas. “Nos quieren hacer financiar nuestra propia indemnización en 12 pagos. ¿En qué se beneficia el empresario pagando en cuotas?”, planteó, y advirtió: “Esto no va a terminar con la industria del juicio, al contrario, va a haber muchísimos más juicios que antes”.

También se refirió al banco de horas y a la capacitación laboral. “Capacitar un trabajador en nuestra industria lleva seis o siete meses y lo hace otro trabajador, no el empresario”, explicó. “Nada de esto se la van a llevar de arriba”, afirmó.

En el plano gremial, González destacó la conformación del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), integrado por ATE, la CTA, organizaciones sociales y otros gremios. “Antes de que la CGT lanzara el paro, nosotros ya habíamos parado nuestra actividad”, señaló, y agregó que ahora buscan profundizar las medidas.

“Pedimos una reunión con el triunvirato de la CGT para exigir un paro urgente de 36 horas”, confirmó. Según explicó, la medida debería coincidir con el tratamiento final de la reforma en el Senado.

“No solo tiene que putear el trabajador, también tiene que salir a putear el empresario, porque esta ley tampoco le sirve. Acá se cruzó un límite terrible”, concluyó.