

El Ministerio de Capital Humano aclaró que el refuerzo económico para los beneficiarios de la Asignación por Ayuda Escolar Anual no consiste en una suma fija de $85.000 para todos los titulares, sino que el monto final surge de un cálculo proporcional basado en los haberes vigentes de la prestación principal.

Específicamente, el monto extra se determina mediante la resta entre el tope de $85.000 y el valor que cada beneficiario ya percibe por la asignación escolar estándar.

Según se explicó, de esta manera “el Estado cubre la brecha económica para que todos los alcanzados por la medida alcancen ese piso garantizado para el inicio del ciclo lectivo”.

La normativa fue oficializada este martes mediante la Resolución 78/2026 del Ministerio de Capital Humano publicada este martes en el Boletín Oficial y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Puede interesarte

El documento ratifica lo dispuesto previamente por el Poder Ejecutivo sobre el carácter extraordinario de esta compensación.

La resolución detalla que se otorgó "un refuerzo adicional por un monto equivalente a la diferencia entre $85.000. y el valor que surja de la determinación de la referida asignación".

Asimismo, la autoridad de aplicación remarcó que "el pago del citado refuerzo se efectuará para cada beneficiario una única vez", coincidiendo con el mes en que se perciba la asignación principal.

A quiénes alcanza el beneficio

El beneficio alcanza a diversos grupos de la seguridad social, incluyendo a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Ley de Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo.

También comprende a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Finalmente, la cartera aclaró que el refuerzo tiene vigencia para el "Ciclo Lectivo Anual 2026, desde el mes de marzo de 2026 hasta el próximo pago masivo de dicha prestación”.

(NA)

