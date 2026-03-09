El Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, salió a cuestionar la iniciativa de concejales de La Libertad Avanza que, de manera conjunta, presentaron proyectos para prohibir o restringir las tasas municipales en unas 100 comunas, entre ellas Pilar.

En el marco de una conferencia de prensa, el funcionario calificó a la acción como “una avanzada” que “es muy grave porque avanza sobre la autonomía y libertad de cada uno de los municipios”.

Bianco consignó que las presentaciones efectuadas por los ediles libertarios toman como argumento que las tasas “no permiten la competitividad en la producción y en la industria” y en ese punto planteó que ello “es absolutamente falso”.

“Las verdaderas razones de la caída de la producción y el trabajo son las políticas económicas nacionales, la apertura importadora, la apreciación cambiaria, la destrucción del mercado interno y la caída de los ingresos”, expresó Bianco.

Asimismo, agregó que la intención que persiguen para eliminarlas se trata de una “operación de distracción” que no aborda los verdaderos problemas de la producción.

“Le pedimos a los concejales de La Libertad Avanza que dejen de mentir, que dejen de llevar adelante operaciones de distracción y que se pongan a trabajar”, finalizó Bianco.

