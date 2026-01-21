El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, afirmó que las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei tienen un impacto directo en la economía real y advirtió que “el ajuste” del mandatario nacional “se siente en la caída del turismo, el consumo, la producción y el trabajo”.

Las declaraciones se realizaron durante un encuentro productivo desarrollado en Chascomús, del que participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el intendente local Javier Gastón y la vicegobernadora Verónica Magario, junto a integrantes del gabinete provincial, jefes comunales y representantes de los sectores de turismo, comercio e industria.

Según explicó Costa, los asistentes pudieron conocer “de primera mano” cómo las decisiones del Gobierno nacional están afectando a la economía cotidiana y, en particular, al desarrollo de la temporada de verano en distintos destinos bonaerenses.

En ese marco, el ministro sostuvo: “Al igual que la semana pasada en Mar de Ajó, los números confirman lo que vienen señalando empresarios y trabajadores del sector: la actividad turística está en retroceso. En Chascomús, el turismo cayó un 20,7% en los primeros tres fines de semana de enero en comparación con la temporada 2023, afectando al empleo y a toda la cadena productiva local”.

Costa remarcó además que, mientras la administración nacional “le da la espalda al turismo”, la provincia de Buenos Aires cuenta con un gobernador “que se hace cargo” de la situación y busca sostener la actividad económica en los distritos turísticos.

Finalmente, el funcionario señaló que desde la gestión provincial se aplican “las herramientas concretas para mitigar la situación, defender el trabajo y sostener el consumo” en todo el territorio bonaerense.