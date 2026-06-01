El Sindicato de Trabajadores Químicos de Pilar realizó una protesta en una empresa del Parque Industrial en reclamo por una serie de despidos.

Se trata de la firma Cascia, a cargo de Gases Comprimidos, donde el conflicto se desató a fines de abril, donde se registraron dos despidos sin causa aparente, según fuentes del gremio.

En el medio, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria para que las partes se sienten a dialogar, pero un mes después no solo se sostuvieron las desvinculaciones, sino que se avanzó en una más, aseguró el titular de Químicos, Sergio González. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

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“Hoy tuvimos la noticia de recibir el tercer despido. La empresa sigue con esa postura de despedir gente. Nosotros tenemos las mejores ganas de trabajar en conjunto. Le pusimos una ficha a esta empresa pensando que el cambio iba a ser para mejor, pero la verdad que lo único que vino es a pagarnos con despidos”, expuso González en diálogo con Pilar de Todos desde la puerta de la empresa, donde un grupo de trabajadores y referentes del gremio se hizo presente.

La manifestación, de momento, no incluye cortes de calles ni bloqueo a la planta, indicaron desde Químicos.

“Lo único que ha hecho como inversión es despedir gente. Hoy nos instalamos acá en la puerta y vamos a seguir acá hasta poder hablar, hasta poder conocer quiénes son, quién maneja esta empresa Casia. Al final, nosotros no conocemos a nadie, conocemos a un abogado que lo único que vino fue a notificar despidos”, cerró González.

Cascia, una firma tucumana, administra Gases Comprimidos, y al hacerse cargo de la empresa comenzaron los despidos. Para Químicos la medida apunta además a "adoctrinar a la gente, meterle miedo para que no reclamen sus derechos”, al tiempo que desde el sindicato temen que se registren a futuro más desvinculaciones.