El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social bonaerense. La iniciativa, entregada al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, busca reducir los gastos iniciales que afrontan los inquilinos de menores ingresos al intentar acceder a una vivienda.

La propuesta establece como destinatarios a quienes alquilen inmuebles cuyo valor mensual inicial no supere el sueldo básico de la Categoría 20 de la Administración Pública Provincial, fijado en 388.050 pesos a agosto de 2026.

Para este segmento, se plantea la eliminación de los honorarios de martilleros y corredores públicos, los cuales pasarían a ser cubiertos por los propietarios, además de la supresión de gastos por informes del Registro de la Propiedad Inmueble.

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El proyecto también contempla la gratuidad en la certificación de firmas y solicita que las empresas de servicios no cobren cargos de conexión, reconexión o depósitos a los inquilinos alcanzados por el régimen. Asimismo, se propone un esquema de incentivos y simplificación fiscal para los propietarios que incorporen sus viviendas al mercado bajo estas condiciones, invitando a los municipios a adherir mediante beneficios en tasas y derechos.

“El objetivo es facilitar el acceso al mercado de alquiler para sectores de menores ingresos mediante un esquema en el que participen el Estado, propietarios y profesionales del sector.”, sostuvo el presidente de Martilleros BA, Luis Colao, al explicar que la asistencia se segmentará según las características de cada hogar y región.

La iniciativa responde a un contexto crítico: según la Encuesta Nacional Inquilina, el 78,59% de los hogares inquilinos en la provincia de Buenos Aires mantiene deudas activas.

El relevamiento indica que el alquiler representa, en promedio, el 40% de los ingresos familiares, provocando que el 21,5% de los hogares bonaerenses haya tenido que mudarse por no poder sostener el costo del contrato.