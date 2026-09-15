Con la inflación acumulada estimada en 18% y el dólar mayorista proyectado en $1847,60 para fines de 2027, el Gobierno nacional giró a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Las variables económicas centrales de la iniciativa se habían definido horas antes, en una reunión de la mesa política que se extendió por más de tres horas y media.

Según el esquema oficial, el tipo de cambio mayorista —hoy en $1507— cerrará 2026 en $1600 y promediará $1728 durante 2027, hasta llegar a los $1847,60 en diciembre del año próximo. Eso implica una suba del 6,2% para lo que resta de este año. Desde el Palacio de Gobierno remarcaron que la cifra "no se trata de una predicción sino surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027".

Salarios por encima de la inflación proyectada

El proyecto prevé que los salarios tengan un ajuste promedio del 25,4% en 2027, frente a una inflación acumulada del 18% para ese mismo año. Para este 2026, en cambio, la suba de precios promediará el 21,1% anual, de acuerdo con las mismas proyecciones oficiales.

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Un crecimiento económico más moderado que el previsto originalmente

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de presentar los indicadores centrales ante la mesa política. Al referirse al año próximo, "se prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento", sostuvieron desde su cartera, consignó DIB.

Distinto es el panorama para este año: el Presupuesto 2027 recorta al 3% la expansión esperada para 2026, muy por debajo del 5% que había fijado originalmente el Presupuesto 2026. Aun así, la cifra oficial queda por encima de lo que calculan los privados, ya que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta apenas un 2,1% de crecimiento para este año.

Cuarto superávit fiscal consecutivo, en la mira

En materia de cuentas públicas, el proyecto plantea un superávit primario del 1,3% del PBI tanto para el cierre de 2026 como para 2027. De cumplirse, sostuvieron desde el Gobierno, "será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default".

La estimación oficial queda por debajo del rango calculado por el Fondo Monetario Internacional en su último staff report, de entre 1,4% y 1,8% del PBI para 2027. El organismo también difiere en materia de crecimiento: proyectó un 3,5% para el año próximo, medio punto por debajo del 4% que estima el Gobierno.

Comercio exterior con saldo positivo

El Presupuesto también contempla exportaciones de bienes y servicios por más de US$130.000 millones y un balance comercial favorable superior a los US$15.000 millones para 2027.