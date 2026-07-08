Better Food, la empresa que administra la marca alimenticia 3 Arroyos en el Parque Industrial de Pilar, confirmó que no renovará 20 de los 70 contratos que vencen el próximo 15 de julio.

La decisión, señalaron a Pilar de Todos desde la compañía, se debe a la profunda caída en las ventas que sufre el sector de consumo masivo en general, y el de la firma en particular, con una merma que ronda el 40% en el semestre de este año.

Contratos que llegan a su vencimiento

El CEO de la compañía, Marcelo D'Abramo, explicó que la medida no implica despidos, sino el vencimiento de un esquema pactado con el gremio de la Alimentación desde el inicio de las operaciones de Better Food en 3 Arroyos, en diciembre del año pasado.

Los 70 puestos estaban sostenidos bajo la modalidad de contrato eventual, vinculados a la evolución de la demanda y otros aspectos, y renovables cada seis meses.

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Better Food se hizo cargo de la planta en diciembre de 2025, luego de que 3 Arroyos entrara en proceso de quiebra. La planta se dedica a la producción de cereales y otros productos alimenticios de consumo masivo.

Según indicó el CEO, la compañía gestionó junto a un estudio de abogados la liquidación de créditos de los empleados afectados por el quiebre, para que no quedaran sin respaldo económico, y se decidió sostener los puestos incluso, aseguró D'Abramo, respetando antigüedad, categoría y vacaciones, por ejemplo..

Desde entonces, la operación de la planta se sostiene por orden judicial, en períodos renovables de seis meses. "Ningún trabajador te puede decir hoy que sus derechos se vieron vulnerados", expuso.



La demanda, la variable que no cerró

D'Abramo sostuvo que el factor decisivo para no renovar 20 contratos no fue la compra ni el alquiler de la planta —procesos aún no concretados—, sino la caída del consumo.

"De febrero a hoy nos ha caído entre 32 y 40 puntos la venta, dependiendo el mes. De los 70 contratos que vencen el 15 de julio, se van a renovar 50, que son los necesarios para operar de acuerdo a la demanda que tenemos", expuso.

"La empresa necesita 600 millones de pesos mensuales, y está facturando entre 350 y 400 millones", explicó el CEO de la empresa, una diferencia que hoy se cubre con otras unidades de negocio de Better Food, como bebidas vegetales y galletas de arroz.

“No nos gusta desvincular gente, pero sería una irresponsabilidad sostener a todos ya que pongo en riesgo no solo al resto de los empleados de 3 Arroyos, sino a las otras unidades de negocio. Además, recordemos que 3 Arroyos venía de una quiebra y nadie quería hacerse cargo. Esto no es algo que se escondió, sino que se habló en su momento con el Sindicato”, añadió D'Abramo, quien remarcó que el resto de los contratos sí serán renovados, por otro plazo de seis meses.

“No es que la empresa está escondiendo algo, porque es vox populi que simplemente salís a la calle y mirás a los costados y ves cómo está la situación de la caída del consumo masivo. Yo hablo con empresarios de otros rubros, como el textil, y la situación es crítica”, inistió el CEO de Better Food.

D'Abramo, además, cuestionó las nulas herramientas financieras que ofrece la banca pública, a excepción del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

“Ni el Banco Nación ni el Ciudad nos dieron una mano, nadie. El que sí está peleando junto a mí todos los días para sostener los puestos de trabajo es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya que tenemos cuenta en la sucursal del Parque Industrial. En otros bancos ni nos permitieron abrir cuenta”, lamentó.

“Mi compromiso es que no haya más (desvinculaciones), mi intención es que no hubiese habido ninguna, pero dependemos de la demanda y el consumo”, cerró D'Abramo.