La crisis económica y el menor poder adquisitivo de las persona se sigue haciendo sentir. El uso del colectivo en Pilar acumuló 4,1 millones de viajes menos entre enero y octubre de 2026, comparado al mismo período de 2025, una caída de 18,0% en las siete líneas municipales del partido.

Se pasó de 22.845.453 viajes en los primeros diez meses de 2025 a 18.738.251 en igual lapso de 2026. En el mismo lapso, el uso del colectivo en el AMBA cayó 9,9% en el aglomerado clásico, que reúne a la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires, y 11,1% en el ampliado, que suma otros 16 partidos, entre ellos Pilar.

Así se desprende de datos oficiales a los que tuvo acceso Pilar de Todos, y que contemplan a las siete líneas de jurisdicción municipal que operan en el partido (501B, 503, 506A, 509, 510B, 511 y 520A), y contemplan los usos del sistema SUBE.

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Todos los meses cayeron frente a 2025

Los diez meses registraron bajas frente al mismo mes del año anterior. La menor fue la de marzo, con -12,0%, y la mayor la de julio, con -26,3%, mes de las vacaciones de invierno.

Tras achicarse a -18,1% en septiembre, la caída volvió a crecer en octubre: -23,1%, con 1.897.206 viajes contra 2.468.426 en octubre de 2025, es decir, 571.220 menos.

La línea 510B concentra 41% de la pérdida

Por línea, la 510B tuvo el mayor retroceso: pasó de 6.757.902 a 5.080.841 viajes (-24,8%), lo que equivale a 1.677.061 viajes menos, el 41% del total perdido en el período.

Le siguen la 506A, con -18,7%; la 501B, con -17,6%; la 511, con -15,6%; la 509, con -14,4%, y la 520A, con -13,9%. En tanto, la 503 registró la menor baja, de -7,9%.