Los alquileres de departamentos en las localidades de Pilar acumularon subas de hasta 13% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo al informe mensual de Zonaprop, que releva precios publicados en su plataforma para toda la zona norte del Gran Buenos Aires.

El relevamiento incluye las localidades de Pilar, Manuel Alberti, La Lonja, Villa Rosa y Del Viso.

Manuel Alberti, la localidad con mayor suba semestral

Entre enero y junio, Manuel Alberti registró el mayor incremento del partido: pasó de $610.786 a $689.883 mensuales para un departamento de dos ambientes, una suba de 13%. Del Viso se ubicó muy cerca, con un salto de 12,5% ($504.728 a $567.646).

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Villa Rosa acumuló 7,6% ($653.850 a $703.858) y Pilar 6,9% ($611.296 a $653.509). La Lonja fue la localidad con menor variación en el semestre, apenas 0,6% ($680.261 a $684.074).

Baja mensual en tres de las cinco localidades

El comportamiento de junio frente a mayo mostró un panorama más parejo. Mientras Manuel Alberti (+2,4%) y Pilar (+0,4%) siguieron en alza, La Lonja retrocedió 2,9%, Villa Rosa cayó 2,4% y Del Viso bajó 2,7%. El dato marca una desaceleración puntual en el último mes relevado, distinta de la tendencia acumulada del semestre.

La comparación interanual llega a subas de 36%

Contra junio de 2025, el salto es más pronunciado. Manuel Alberti encabeza con 36,7% de aumento interanual ($504.841 a $689.883), seguida por Villa Rosa con 23,3% ($571.071 a $703.858), Pilar con 22,5% ($533.346 a $653.509) y La Lonja con 21,6% ($562.479 a $684.074).

Un semestre que no logró empardar a la inflación

El propio informe de Zonaprop, referido a la zona norte del Gran Buenos Aires en su conjunto —que incluye además a San Isidro, Vicente López, Tigre, San Fernando, Escobar, San Martín, San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz—, precisó que el alquiler subió 11,3% en el semestre, por debajo de la inflación acumulada del período (17,1%), lo que implicó una caída real de 5,8%. En los últimos doce meses, la caída real llegó a 7,5%.

Aun con la localidad de mayor incremento del partido —Manuel Alberti, con 13%—, la suba quedó por debajo de ese piso inflacionario semestral.