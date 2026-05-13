El comercio minorista de Pilar cerró abril con una caída interanual del 15,6% respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo al relevamiento mensual elaborado por la Cámara de Comercio local (SCIPA), al que tuvo acceso Pilar de Todos.

El resultado, aunque menos pronunciado que el -30% registrado en marzo, consolida una tendencia de retracción del consumo que se extiende en la mayoría de los rubros.

De los 13 segmentos relevados, 11 cerraron en negativo. Solo Farmacia (+6%) y Gastronomía y Bares (+2%) mostraron variaciones positivas respecto al año anterior.

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Construcción, la más golpeada

El sector de la construcción encabeza las pérdidas con una caída del -25% tanto en materiales como en servicios. Le siguen Calzados y Marroquinería (-20%), Librería (-18%) y Bazar y Decoración (-18%).

Textil e Indumentaria retrocedió un 14%, mientras que Pañaleras y Artículos Infantiles y Alimentos y Bebidas acumularon una baja del 15,6% cada uno.

Alimentos Elaborados cayó un 12% y Ferreterías e Insumos un 9,5%. Perfumería registró una baja del 8%.

Dos rubros que resisten

En un contexto de retracción generalizada, Farmacia fue el rubro de mejor desempeño con un alza del 6% interanual, seguido por Gastronomía y Bares, que creció un 2%, aunque ambos rubros parten de bases magras registradas el año pasado.

La caída de 15,6% en abril representa una mejora en relación al desplome del 30% interanual que SCIPA había registrado en marzo. Sin embargo, el dato sigue siendo negativo para prácticamente toda la cadena comercial del distrito.