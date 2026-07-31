Granja Tres Arroyos comunicó a su personal de la Planta de Pinzo en Pilar que suspenderá toda la jornada laboral durante el mes de agosto, una medida que afecta a unos 300 trabajadores y que, según pudo saber Pilar de Todos, fue pactada con goce parcial de sueldo tras una negociación con el sindicato de STIA.

De acuerdo a un comunicado interno al que tuvo acceso Pilar de Todos, la medida regirá "desde el lunes 3 de agosto y hasta el domingo 30 de agosto de 2026, inclusive", período durante el cual "no se desarrollarán actividades operativas ni de faena".

El documento agrega que "el personal no deberá concurrir a prestar servicios, salvo que sea expresamente convocado por la Jefatura de Planta o por el área de Recursos Humanos, circunstancia que será comunicada por los canales habituales", y que las operaciones "se reanudarán conforme a la programación operativa que oportunamente será informada".

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Un acuerdo para evitar algo peor

Trabajadores consultados por Pilar de Todos explicaron que la decisión se definió en una asamblea gremial y que la suspensión será con goce de sueldo, con un pago equivalente al 65% del salario. Según relataron, la medida busca evitar un escenario más gravoso: "en la planta de Cresta Roja, que pertenece también al grupo GTA, que son los mismos dueños, le dieron vacaciones forzadas a la gente", señalaron, y agregaron que "para evitar eso, se tomó la decisión de llegar a un acuerdo; la suspensión con goce de sueldo".

Una deuda que no cede

En paralelo al esquema de suspensión, los trabajadores mantienen un reclamo salarial que se agrava mes a mes. Según indicaron, la empresa adeuda "2 meses de sueldo", a lo que se suma el aguinaldo pendiente de pago. El esquema de pagos, además, se da en cuotas irregulares: una por semana, con semanas en las que directamente no hay desembolso.

De la rotación a la parálisis total

La medida marca un salto respecto al esquema vigente desde abril, cuando la empresa había suspendido de forma rotativa a 200 operarios, con esquemas de trabajo reducido. Ahora la afectación es total: de toda la planta, solo continúan en actividad 5 personas del área de Recursos Humanos y 2 empleados del kiosco de la granja.

Un conflicto que no cede desde 2024

La crisis en Granja Tres Arroyos se arrastra desde fines de 2024, cuando la empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis vinculado a la caída de las exportaciones —golpeadas desde 2023 por el cierre del mercado chino tras un brote de gripe aviar— y a dificultades productivas.