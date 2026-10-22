El Municipio del Pilar fue sede de una nueva Ronda de Negocios dedicada a fortalecer la articulación comercial e industrial del distrito y la región.

El intendente Federico Achával encabezó la apertura de este evento que busca incentivar intercambios entre pymes, industrias y comercios para impulsar el crecimiento productivo y la generación de empleo. También participaron el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

"Nos encontramos nuevamente en este espacio que reúne a empresas de nuestro distrito y de toda la provincia para potenciar nuestra industria con nuevos vínculos y oportunidades", expuso el intendente.

"El sector industrial, las pymes y los comercios son parte del corazón productivo de nuestra ciudad, al que seguimos poniendo como propiedad y eje del desarrollo del Pilar, de la provincia y del país que queremos”, remarcó.

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Por su parte, Laurent expresó: "En Pilar seguimos acompañando a las industrias, pymes y comercios que impulsan la producción, generan empleo y crean nuevas oportunidades". "Vamos a continuar promoviendo estos espacios de encuentro que fortalecen nuestro entramado productivo y fomentan el desarrollo a partir del trabajo", destacó.

“Nuestro distrito es clave en el desarrollo industrial y productivo de la provincia, con el parque industrial más grande de la Argentina. Tiene mucho potencial y por eso son importantes estos encuentros”, enfatizó, en tanto, Soledad Peralta.

Durante la jornada, que tuvo lugar en Espacio Pilar, también estuvieron presentes el subsecretario provincial de Desarrollo Comercial, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Industrias, Mariela Bembi; la titular de Desarrollo Económico de Pilar, Claudia Juanes.

“Defendemos la industria nacional y el trabajo argentino porque son el motor para el desarrollo y crecimiento del país, la Provincia y Pilar”, cerró Achával.

Más de 300 empresas

Del evento participaron 325 empresas, de la región, donde se realizaron 1.500 entrevistas de negocios.

Entre los asistentes, estuvo la firma Albaugh, con planta en el Parque Industrial de Pilar, desde donde destacaron la importancia de estos encuentros para acercar a las empresas con potenciales proveedores y sostener el trabajo conjunto con el municipio.

Daniel González Blanco, gerente de Relaciones Institucionales de la compañía, estimó que el equipo de la planta mantuvo al menos 40 reuniones durante la jornada, en la que participaron empresas de todo tipo, con fuerte presencia de pymes.

“Nosotros siempre queremos estar cerca del municipio, colaborar desde donde se pueda, generar oportunidades para el resto de las empresas que están en el Parque Industrial o no”, sostuvo González Blanco, quien además valoró la organización del evento y la posibilidad de comparar con los proveedores con los que ya trabaja la firma.

“Apoyamos las lógicas de producción y trabajo que mencionó Achával, sobre todo en un contexto complejo. Siempre pensando en la competitividad, en ser mejores, y en reducir costos desde la eficiencia”, sostuvo González Blanco.

Por su parte, la delegación de la planta incluyó a Gerrit Scheweers, gerente de la planta de Pilar, y a Fernando Durante, jefe de Relaciones Laborales.

“La empresa sigue apostando por el país y, en el caso de la fábrica de Pilar, por Pilar”, cerró.