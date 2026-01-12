El mercado inmobiliario de Pilar cerró el último año con indicadores que lo ubican entre los distritos más dinámicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según un informe elaborado por la Universidad de San Andrés junto a Mercado Libre, el municipio registró una suba interanual del 17,4% en dólares en el precio de venta de casas, una variación superior al promedio regional.

El relevamiento muestra que el mayor dinamismo se dio en el segmento de casas, donde Pilar se destacó dentro del GBA Norte por el fuerte incremento del valor por metro cuadrado. En contraste, el mercado de departamentos exhibió un comportamiento más moderado, alineado con la tendencia general del AMBA, que fue calificada como “neutra” por los analistas.

“Pilar es uno de los municipios que registra una alta variación interanual en el precio de venta en dólares por m2 de casas, con un incremento del 17.4%”, señala el informe al que tuvo acceso Pilar de Todos.



Evolución mensual sin sobresaltos

En el análisis de corto plazo, la comparación entre los últimos dos meses del año evidenció un mercado de compraventa estable, sin movimientos bruscos. Las casas continuaron con una tendencia levemente alcista, mientras que los departamentos mantuvieron valores prácticamente constantes, en un contexto de desaceleración de la demanda.



Pilar lideró las subas en alquileres

Donde el distrito volvió a destacarse con claridad fue en el mercado de alquileres. Pilar encabezó el ranking de aumentos mensuales en casas dentro del AMBA, con una suba del 4,2%, superando el promedio regional. En departamentos, si bien otros municipios del norte del conurbano mostraron los mayores incrementos, Pilar también registró variaciones relevantes.



Presión locativa en el balance anual

El análisis interanual refuerza esta tendencia: los alquileres en Pilar acumularon aumentos significativos, en línea con las subas del GBA Norte, que superaron ampliamente la inflación del período. El informe advierte que el mercado locativo continúa bajo presión, con incrementos sostenidos que contrastan con un escenario de menor dinamismo en la compraventa.

Los datos confirman que Pilar cerró el año como uno de los puntos calientes del mercado inmobiliario del AMBA. La fuerte valorización en dólares de las casas y los aumentos constantes en los alquileres consolidan al distrito como un polo de interés, en un contexto marcado por la cautela de los compradores y la persistente tensión en el sector de locaciones.