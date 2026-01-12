Trabajadores de la empresa avícola Tres Arroyos de Pilar iniciaron un paro de actividades desde el viernes pasado debido al incumplimiento en el pago de salarios, aguinaldo y vacaciones. Según relataron a Pilar de Todos, la firma, que en el distrito tiene planta en la Ruta 8 a la altura de Pinazo, viene abonando los sueldos en cuotas y actualmente mantiene deudas de hasta el 50% de los haberes correspondientes.

El conflicto no es nuevo. Se inició en diciembre de 2024 cuando la firma presentó un preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, debido a, según adujo, fuerte caída en las ventas y otros conflictos económicos.

Ese procedimiento, no obstante, tenía vigencia por 12 meses, por lo que los operarios entienden que ya no corresponde el pago fraccionado de los salarios.

“Desde el viernes estamos parados por el impago salarial. Todavía no nos abonaron el 50% que nos deben”, explicó un operario a Pilar de Todos.

De acuerdo a su testimonio, “la empresa paga los salarios en cuatro o cinco cuotas”, sin fechas establecidas: “Cobramos una cuota el miércoles 7 y después nada más. No hay fecha de pago”, expuso.

Además, confirmó que la situación afecta tanto a trabajadores quincenales como mensuales.





Aguinaldo y vacaciones sin pagar

El conflicto también involucra el no pago del aguinaldo y serias irregularidades con las vacaciones. “Vos salís de vacaciones y recién te pagan cuando volvés. Te dan un adelanto y después te dicen que a mitad de semana te van a pagar lo que falta, pero no cumplen”, sostuvo el trabajador.

TE PUEDE INTERESAR: Se profundiza la crisis en la avícola Tres Arroyos de Pilar

En ese sentido, remarcó que varios compañeros ya están de licencia sin haber cobrado lo correspondiente: “Están saliendo de vacaciones sin que les paguen como corresponde”.





Preventivo de crisis vencido

La empresa había presentado en diciembre del año pasado un procedimiento preventivo de crisis, que habilitó el pago de salarios en cuotas durante un año. Según los trabajadores, ese esquema ya debería haber finalizado.

“Nos dijeron que por un año iban a aplicar estas medidas. O aceptábamos o reducían personal porque supuestamente la empresa estaba en crisis”, explicó.

Sin embargo, aseguró que ese plazo ya se cumplió y que no hubo normalización de pagos.





Sin respuestas de la empresa

Pese a las medidas de fuerza, los empleados aseguran que no hay diálogo con la patronal. “Antes (cuando se llevaban a cabo medidas similares) venía gente de la empresa a mediar con nosotros o con los delegados. Hoy no recibimos ninguna respuesta, no sabemos qué va a pasar”, denunció.

Actualmente, los trabajadores asisten a fichar pero luego se retiran de sus puestos como parte de la protesta. “Vamos, fichamos en horario y después nos vamos a los vestuarios”, detalló.

Según estimaciones, la empresa cuenta con alrededor de 300 empleados. El reclamo central apunta a que la empresa regularice los pagos y deje de abonar en cuotas: “Queremos que paguen de manera normal, como corresponde, porque el preventivo ya terminó”.