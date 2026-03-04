Desde el sábado 7 de marzo, la Dirección Nacional de Vialidad podrá en vigencia un nuevo esquema tarifario para los peajes de rutas nacionales y accesos, incluida la Panamericana ramal Pilar.

Con este cambio, el precio mínimo para autos pasará a de $1.500, generando un fuerte impacto en el bolsillo de los usuarios habituales.

El aumento no se da de manera uniforme para todos los vehículos ni franjas horarias. Sin embargo, al comparar el valor que muchos automovilistas pagaban hasta ahora con las nuevas tarifas, se verifican subas reales que, en algunos casos, alcanzan el 42%. El salto se explica, principalmente, por la aplicación de un nuevo piso tarifario que dejó atrás valores sensiblemente más bajos.

Sin embargo, para aquellos automovilistas que no tengan el sistema de TelePASE, las subas serán del 100%, de acuerdo a cuadro tarifario.

Nuevos valores del peaje Panamericana

Para los vehículos livianos que utilizan TelePASE, la tarifa en hora pico pasa de 900 a 1.193 pesos, mientras que en el resto del día aumentó de 700 a 994 pesos.

El impacto es considerablemente mayor para quienes no cuentan con el dispositivo electrónico. En esos casos, el peaje en hora pico oscila entre 1.988 y 2.386 pesos, lo que implica, según la franja horaria y el punto de cruce, pagar prácticamente el doble que un usuario adherido al sistema automático. (ver cuadro tarifario completo el pie de la nota).

El ajuste aplicado en la Panamericana se inscribe dentro de una actualización mayor aplicada por la Dirección Nacional de Vialidad para los peajes de rutas nacionales. En ese esquema general, los incrementos alcanzan hasta el 19% y el precio mínimo para autos fue fijado en 1.500 pesos.

En la Autopista Ricchieri, por ejemplo, las motocicletas comenzaron a abonar 650 pesos, con un valor de 750 pesos en horario pico. En tanto, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura pagan 1.300 pesos, cifra que asciende a 1.500 pesos en horas de mayor circulación. Las tarifas se incrementan de manera progresiva según la categoría, hasta alcanzar los 7.500 pesos para los vehículos de más de seis ejes en horario pico.

En el resto de las rutas nacionales, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura abonan 1.500 pesos, mientras que ese valor se duplica para las unidades de mayor porte. En el caso de camiones y vehículos con mayor cantidad de ejes, las tarifas llegan hasta los 9.000 pesos.

Con este nuevo ajuste, circular por la Panamericana vuelve a encarecerse de manera significativa, especialmente para quienes aún no adhieren al sistema TelePASE, que se consolida como la alternativa claramente más conveniente frente al pago manual. La medida refuerza la política de penalización de esta última modalidad y de promoción del uso del cobro electrónico.

En ese marco, se prevé la instalación de tótems de pago en las cabinas de peaje de las autopistas de Zona Norte y Zona Oeste, que permitirán abonar mediante tarjetas y códigos QR.

El objetivo es avanzar hacia un sistema cada vez más automatizado y con menor intervención de personal en cabina, un esquema que ya fue implementado en la Autopista del Mercosur, donde se eliminó por completo el cobro tradicional con peajistas.