El Gobierno nacional oficializó el aumento de 2,9% para abril de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga la Anses como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El ajuste se sustenta en la fórmula de movilidad jubilatoria, que sigue la inflación y que fue implementada por el DNU 274/24.



De acuerdo con lo dispuesto, el haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicará en $380.319,31, mientras que el máximo ascenderá a $2.559.188,80. La actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el Indec, que en su último registro marcó 2,9%.

A estos montos se suma el refuerzo extraordinario que el Ejecutivo confirmó a comienzos de la semana. Con ese bono adicional, la jubilación mínima alcanzará los $450.319,31 en abril.

Además, se definieron las nuevas bases imponibles para aportes y contribuciones: el piso será de $128.091,45 y el tope de $4.162.912,57. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $304.255,45.

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Asignaciones familiares



En paralelo, la Anses aplicará un aumento del 2,90% en las asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714. El ajuste también impacta en los límites de ingresos del grupo familiar (IGF) y en los rangos para el cobro de los beneficios.

Desde abril, quedarán excluidos quienes registren ingresos individuales superiores a $2.801.551, aun cuando el total del grupo no supere el máximo previsto. Este criterio responde a lo establecido por el Decreto 1667/12.

Los montos por nacimiento, adopción y matrimonio se fijaron en $79.660, $476.268 y $119.275, respectivamente, para ingresos familiares de hasta $5.603.102.

En tanto, la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se ubicarán en $136.666, y la ayuda escolar anual quedó en $55.672 como referencia general, con incrementos en determinadas provincias.

Fuente: Agencia DIB