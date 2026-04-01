Oficializan la suba de 2,9% para las jubilaciones y AUH: cuánto cobran en abril
El organismo formalizó el nuevo incremento, que rige la fórmula de movilidad por la inflación. Cómo quedan los haberes durante el cuarto mes de 2026.
El Gobierno nacional oficializó el aumento de 2,9% para abril de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga la Anses como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El ajuste se sustenta en la fórmula de movilidad jubilatoria, que sigue la inflación y que fue implementada por el DNU 274/24.
De acuerdo con lo dispuesto, el haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicará en $380.319,31, mientras que el máximo ascenderá a $2.559.188,80. La actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el Indec, que en su último registro marcó 2,9%.
A estos montos se suma el refuerzo extraordinario que el Ejecutivo confirmó a comienzos de la semana. Con ese bono adicional, la jubilación mínima alcanzará los $450.319,31 en abril.
Además, se definieron las nuevas bases imponibles para aportes y contribuciones: el piso será de $128.091,45 y el tope de $4.162.912,57. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $304.255,45.
Asignaciones familiares
En paralelo, la Anses aplicará un aumento del 2,90% en las asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714. El ajuste también impacta en los límites de ingresos del grupo familiar (IGF) y en los rangos para el cobro de los beneficios.
Desde abril, quedarán excluidos quienes registren ingresos individuales superiores a $2.801.551, aun cuando el total del grupo no supere el máximo previsto. Este criterio responde a lo establecido por el Decreto 1667/12.
Los montos por nacimiento, adopción y matrimonio se fijaron en $79.660, $476.268 y $119.275, respectivamente, para ingresos familiares de hasta $5.603.102.
En tanto, la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se ubicarán en $136.666, y la ayuda escolar anual quedó en $55.672 como referencia general, con incrementos en determinadas provincias.
Fuente: Agencia DIB