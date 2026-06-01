Desde este mes de junio, las tarifas de colectivos subieron en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, el incremento es del 4,8%; en la Ciudad de Buenos Aires, del 4,6%. El ajuste responde al esquema de actualización mensual vigente en el AMBA, que combina el último índice de inflación disponible con dos puntos porcentuales adicionales.

En abril, el IPC fue del 2,6% a nivel nacional y del 2,8% en el Gran Buenos Aires.

Las líneas en Pilar y el Conurbano

En Pilar y en el resto del Conurbano bonaerense, el incremento rige para las líneas de jurisdicción provincial —identificadas con numeración a partir del 200— y también para las de jurisdicción municipal, cuya numeración comienza con el 500.

Para el 15 de julio, está prevista otra suba más en el precio de los boletos de colectivos.

Para los usuarios con tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo —tramo de hasta 3 kilómetros— pasó a costar $1.015,61, por primera vez por encima de los $1.000.

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Los tramos y sus nuevos valores

Las tarifas actualizadas para las líneas de jurisdicción provincial, con SUBE registrada, son:

• De 0 a 3 km: $1.015,61

• De 3 a 6 km: $1.142,55

• De 6 a 12 km: $1.269,50

• De 12 a 27 km: $1.523,40

• Más de 27 km: $1.791,02

54% acumulado frente al 12,3% de inflación

Con esta actualización, los boletos en la provincia de Buenos Aires acumulan una suba del 54,24% en lo que va de 2026, muy por encima de la inflación del primer cuatrimestre, que fue del 12,3%.

Solo en mayo, el boleto en territorio bonaerense había subido un 11,16%. El esquema oficial contempla además una nueva actualización del 2% a partir del 15 de julio.

La situación en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el 4,6% de incremento abarca colectivos, subte y peajes de autopistas. El acumulado porteño en 2026 alcanza el 32,81%, también por encima de la inflación del período, aunque con una brecha sensiblemente menor que la registrada en territorio bonaerense.

Cómo registrar la SUBE

El registro de la tarjeta habilita las tarifas con descuento y permite recuperar el saldo ante pérdida o deterioro.

El trámite se realiza en argentina.gob.ar/SUBE: se crea una cuenta, se ingresan los datos personales y el número de tarjeta, y se establece una clave de cuatro dígitos. El sistema confirma el proceso por correo electrónico.

Quienes acceden a la Tarifa Social —jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y otros grupos contemplados por ANSES— conservan sus descuentos.

Para activarla, deben ingresar a la plataforma de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, generar un PIN SUBE desde la sección Programas y Beneficios, y completar la activación en una terminal automática SUBE.