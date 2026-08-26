El Gobierno nacional lanzó un nuevo programa de créditos hipotecarios que utilizará fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para ampliar el financiamiento destinado a la compra de la primera vivienda. La iniciativa fue presentada esta jornada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El esquema no habilita una nueva línea de crédito que las personas puedan tramitar de forma directa ante el Estado. Los fondos se licitarán entre las entidades financieras, que luego deberán canalizarlos exclusivamente hacia préstamos hipotecarios para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Según informó el Ministerio de Economía, el monto total del programa asciende a $2 billones, con una primera licitación por $200.000 millones. Ninguna entidad bancaria podrá quedarse con más del 20% del monto adjudicado en cada llamado.

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Dos tramos de plazo y tasa

El mecanismo contempla dos tramos. Uno, a un año, con una tasa mínima de UVA + 2,50%; otro, a cinco años, con una tasa mínima de UVA + 4,50%. Las entidades que resulten adjudicadas tendrán 90 días corridos para transformar esos fondos en créditos hipotecarios.

Un tope para la tasa final

El programa fija además un límite al costo del préstamo: ninguna entidad podrá cobrar una tasa superior a UVA + 7,5% anual sobre el capital actualizado por la Unidad de Valor Adquisitivo, el índice que ajusta el crédito según la inflación. Los créditos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA.

Por qué el crédito hipotecario no crece

Caputo explicó que el origen de la escasez de crédito hipotecario está en el fondeo de los bancos, al señalar que las entidades "reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo". El FGS, que según el funcionario supera los U$S70.000 millones, aportará solo una parte menor a este programa.

Cuánto podría costar un crédito

El documento oficial difundido por el Gobierno incluye un ejemplo. Para una propiedad valuada en USD 106.667, el crédito cubriría el 75% del valor, equivalente a $120.920.000, con una tasa de UVA + 7% a 25 años. La cuota inicial sería de $865.098, mientras que el grupo familiar debería demostrar un ingreso neto mensual de $3.460.391 para sostener una relación cuota-ingreso del 25%. Se trata de una simulación ilustrativa elaborada por el Ministerio de Economía.