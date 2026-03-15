Desde este lunes viajar en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será más caro. El Gobierno nacional dispuso una suba del 7,6% en las tarifas de las líneas de jurisdicción nacional, aquellas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense.

La medida fue oficializada por la Secretaría de Transporte mediante la resolución 11/2026 y alcanza a 104 líneas que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, motivo por el cual dependen de la órbita nacional.

Con la actualización, el boleto mínimo para los trayectos de hasta tres kilómetros pasa de $650 a $700. En el caso de quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar, el valor del pasaje asciende a $1.113.

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Nuevos valores de los boletos de colectivos

El esquema tarifario establece diferentes valores según la distancia recorrida. Para los viajes de hasta tres kilómetros, el boleto tendrá un costo de $700 con SUBE registrada.

En los trayectos de entre tres y seis kilómetros, el pasaje pasará a costar $779,78, mientras que para quienes utilicen una tarjeta sin nominar el valor será de $1.239.

Para los recorridos de entre seis y doce kilómetros, la tarifa será de $838,86, cifra que se eleva a $1.335,38 con SUBE sin registrar.

En tanto, los viajes de entre doce y veintisiete kilómetros tendrán un valor de $899,99, mientras que los trayectos que superen esa distancia pasarán a costar $959,71, con montos más elevados para quienes utilicen tarjetas no personalizadas.

La suba alcanza a las líneas de jurisdicción nacional que prestan servicios en el AMBA, y que en el caso de Pilar se traducen en la 176 y la 57.

Actualización del sistema

El incremento se inscribe dentro del esquema de actualización mensual de tarifas que el Gobierno nacional aplica sobre el transporte automotor del AMBA. El mecanismo toma como referencia la evolución de la inflación y el aumento de distintos costos operativos del sistema, como el combustible, los seguros, el mantenimiento de las unidades y los salarios del personal.

El último ajuste en las tarifas de colectivos de jurisdicción nacional se había aplicado en noviembre, cuando el boleto registró un incremento del 10%.

Costo real del pasaje

Según el denominado Índice Bondi, elaborado por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta), el costo real del boleto sin subsidios se ubicó en $1.922 durante febrero.

En tanto, la llamada tarifa técnica, que surge de la suma entre los subsidios estatales y lo recaudado por los pasajes, fue estimada en $1.739,36 por viaje.

De acuerdo con ese relevamiento, el costo sin subsidios varía según la jurisdicción: $1.912 en la Ciudad de Buenos Aires, $2.215 en las líneas de jurisdicción nacional, $1.758 en la provincia de Buenos Aires y $1.586 en los servicios municipales.

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional alcanzadas por el aumento son las siguientes

Las líneas alcanzadas por la suba son las 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88 y 91.

También están incluídas las 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152.

Al tiempo que los nuevos valores también se aplican a las 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.