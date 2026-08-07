Catorce empresas y organizaciones del Parque Industrial Pilar participaron de un encuentro sobre el modelo de negocio de triple impacto y la certificación internacional B Corp, organizado por la consultora Regeneración junto al programa Mujeres por la Industria, en la sede de la Cámara de Empresas del predio fabril.

Qué es la certificación B Corp

El sello, otorgado por el movimiento internacional Sistema B, distingue a empresas que además de generar rentabilidad económica miden y certifican su desempeño social y ambiental, bajo estándares verificables de gestión, gobernanza y transparencia.

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El encuentro tuvo como objetivo difundir esta certificación entre las firmas del parque industrial y motivar su incorporación al modelo de triple impacto, que evalúa de forma equilibrada el desempeño económico, social y ambiental de una organización.

Quiénes participaron

Del encuentro tomaron parte representantes de Ferroclor, Sparkling, Isolant, Adiras, Coripa, Tempro y Trasa, junto a Manos en Acción —a cargo del desayuno de bienvenida—, Regeneración, Dar Sentido, Banco Galicia, Good Energy, Contactos y Negocios y Quasar Comunicación Digital y Prensa.

La postura de las organizadoras

"Cuando las empresas se conectan entre sí, con propósito, el parque industrial se convierte en un ecosistema productivo, sustentable y sostenible. Hoy puede parecer una utopía, pero no hay que bajar los brazos: solo hay que aunar esfuerzos", señaló María Eva González, responsable de Mujeres por la Industria.

Mujeres por la Industria es un programa de responsabilidad social empresaria que conecta empresas, gobierno y organizaciones sociales del Parque Industrial Pilar, con el objetivo de fomentar vínculos basados en confianza, visibilidad y desarrollo sustentable entre sus integrantes.