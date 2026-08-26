Un nuevo mecanismo permitirá a bancos y billeteras virtuales cobrarse deudas impagas directamente desde la cuenta o wallet del cliente moroso, a partir del próximo lunes 31 de agosto. La herramienta, bautizada Cobros por Transferencia, llega tras el rechazo del Banco Central (BCRA) a los pedidos del sector financiero para postergar su entrada en vigencia.

El esquema fue diseñado para contener el aumento de la morosidad no bancaria, en un contexto donde bancos y fintech vienen reclamando más herramientas de cobro. Para que el débito se active, será obligatorio un paso previo: el tomador del crédito deberá dar una autorización expresa a la entidad prestamista, consentimiento que además podrá revocar en cualquier momento.

De acuerdo con el relevamiento de Agencia Noticias Argentinas (NA), la normativa también fija un límite clave para evitar el sobreendeudamiento: las cuotas deberán ser fijas e iguales, y no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona. Si el préstamo se depositó en una cuenta de un banco distinto al que otorgó el crédito, esa entidad quedará facultada para debitar la cuota directamente de esa cuenta en caso de atraso.

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La entidad acreedora tendrá la obligación de notificar al cliente con un día de anticipación antes de ejecutar el débito. El sistema, además, limita los intentos de cobro: un primer intento y un máximo de dos reintentos, a las 48 y 96 horas, con el objetivo de evitar prácticas abusivas sobre las cuentas de los deudores.

Rechazo y dudas del sector financiero

Pese al objetivo declarado, bancos y proveedores de crédito muestran poco entusiasmo con la puesta en marcha del mecanismo, al que señalan con "problemas de diseño". El cuestionamiento central pasa por que el débito solo puede aplicarse sobre la cuenta donde se depositó originalmente el préstamo, lo que en la práctica desalienta su uso: pocas entidades están dispuestas a transferir los fondos de un crédito hacia una cuenta de la competencia. Tampoco podrán cobrarse intereses por los atrasos.

A esto se suma otra limitación: la norma excluye del débito a los saldos en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y compras de dólar MEP. Esa restricción golpea de manera desigual a las billeteras virtuales con CVU, que suelen no mantener saldos líquidos disponibles porque los colocan en cuentas comitentes.

Con la negativa del BCRA a otorgar una prórroga, bancos y fintech deberán tener sus sistemas listos para habilitar la herramienta desde el lunes, aunque la norma no los obliga a utilizarla para el cobro de sus propios préstamos.

