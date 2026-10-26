La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) abrió una moratoria para regularizar deudas de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Rige para contribuyentes de toda la provincia, incluido Pilar, y el plazo para adherir se extiende hasta el 31 de diciembre.

El esquema es escalonado y concentra los mayores beneficios en las primeras semanas: quienes cancelen al contado hasta el 13 de noviembre accederán a un 40% de descuento.

Los impuestos alcanzados por el plan

El plan permite regularizar deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas, según difundió la agencia Noticias Argentinas.

Entran las obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso las que se encuentran en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. También se pueden incorporar las vencidas o devengadas durante 2026, con una excepción: las del Impuesto de Sellos.

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Cuatro etapas con descuentos decrecientes

El cronograma está dividido en cuatro fases y, en ningún caso, se podrá superar el monto del capital adeudado. Cuanto antes se adhiera, mayor es la quita.

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento al contado, 20% en 3 cuotas y 15% en 6 cuotas.

Del 14 al 27 de noviembre: 35% al contado, 15% en 3 cuotas y 10% en 6 cuotas.

Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% al contado, 10% en 3 cuotas y 5% en 6 cuotas.

Del 12 al 31 de diciembre: 30% de bonificación solo para el pago al contado, sin descuentos para las opciones en cuotas.

Adhesión íntegramente digital

El trámite se realiza por completo en el sitio oficial de ARBA. Allí, cada contribuyente puede consultar sus obligaciones, seleccionar el impuesto correspondiente y formalizar el plan, sin necesidad de concurrir a una oficina.

Ponerse al día antes de 2027

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la medida busca abrir una instancia concreta para regularizar obligaciones antes de que termine el año. “Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana”, sostuvo.

Sin deuda no habrá bonificaciones en 2027

De cara al año próximo, no registrar deuda con el fisco provincial será condición necesaria para acceder a bonificaciones y descuentos impositivos. Además, el nuevo esquema reconocerá especialmente la trayectoria de cumplimiento: los mayores beneficios corresponderán a quienes hayan pagado en tiempo y forma y no hayan ingresado a moratorias ni a planes de regularización.

Girard también se refirió al reconocimiento a los contribuyentes cumplidores. “El año que viene vamos a profundizar el reconocimiento a quienes vienen cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta tributaria durante los últimos años, porque queremos valorar de manera concreta el esfuerzo y la responsabilidad de quienes cumplen con sus obligaciones”, señaló.