La tasa de mora de las fintech y billeteras virtuales en Pilar alcanzó 33,51% en agosto, según el último relevamiento del Mapa de la Deuda: casi el doble que la de la banca pública y muy por encima de la de los bancos privados, que operan en el distrito con niveles de incumplimiento sensiblemente menores.

En el octavo mes del año, la tasa de mora —la proporción del monto adeudado que está en situaciones 3, 4 y 5 del Banco Central, es decir, con atrasos de más de 90 días— fue de 33,51% entre las entidades que el mapa rotula como "Neobancos" (Brubank, Ualá, MercadoPago, Naranja, Credifácil y otras plataformas similares, que en esta nota se nombran como fintech y billeteras virtuales), de 27,13% entre los bancos privados y de 18,09% entre los bancos públicos. La diferencia entre las fintech y la banca pública fue de 15,42 puntos porcentuales; con los bancos privados, de 6,38 puntos.

Los datos surgen de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. El mapa distingue la tasa de mora —que mide montos— de la proporción de deudores en mora, que en agosto fue de 29,23% para las fintech, 23,03% para los bancos privados y 24,4% para los públicos.

Una brecha que se achica, pero sigue siendo amplia

Entre mayo y agosto, la tasa de mora de las fintech pasó de 33,2% a 33,51%, apenas 0,31 puntos de suba. En el mismo período, la de los bancos privados subió 1,09 puntos (de 26,04% a 27,13%) y la de los públicos, 1,92 puntos (de 16,17% a 18,09%). Como resultado, la brecha entre fintech y banca pública se redujo de 17,03 a 15,42 puntos, y la que separa a las fintech de los bancos privados bajó de 7,16 a 6,38 puntos en el mismo lapso. En tanto, el monto total adeudado a fintech en Pilar pasó de $72.109,6 millones a $77.163,67 millones en los cuatro meses.

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Más deudores, menos plata

El peso de las fintech en Pilar no es parejo entre personas y montos: en agosto concentraron 105.924 deudores únicos sobre un total de 187.390 en el distrito —el 56,53%—, pero el 9,66% del monto total adeudado ($77.163,67 millones sobre $799.121,59 millones). Entre quienes están en mora, las fintech explican el 49,16% de las personas —30.957 deudores únicos en mora, sobre 62.970 en todo Pilar— pero el 11,81% del dinero en mora. El contraste es más claro todavía si se lo compara con los bancos privados: con menos gente en mora (22.950 personas, el 37,43% del total), concentran el 57,89% del monto adeudado en mora en el distrito. El desnivel se explica porque el ticket promedio de deuda en fintech es mucho más chico: $728.481 por deudor, contra $4,69 millones en bancos privados y $5,32 millones en bancos públicos. Probablemente se trata de personas que no tienen o perdieron acceso al crédito bancario, y recurren a las billeteras virtuales para pedir préstamos.

Pilar, por encima de la provincia y el país

La tasa de mora de Pilar superó a la de la provincia de Buenos Aires y a la media nacional en las tres categorías analizadas. En fintech, el distrito registró 33,51% frente a 31,37% en la provincia y 26,27% en el país. En bancos privados, 27,13% contra 25,2% y 20,33%. Y en bancos públicos, 18,09% frente a 14,48% y 11,48%. La mora general de Pilar —con todas las entidades— fue de 27,39% en agosto, 4,49 puntos por encima de la provincia y muy por encima del 19,49% nacional, según ya había informado este medio.