En las últimas semanas, miles de monotributistas fueron notificados de recategorizaciones de oficio dispuestas por la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Según explicó el organismo, las medidas se adoptaron luego de detectar movimientos en billeteras virtuales y medios electrónicos de cobro que no se condecían con la categoría en la que los contribuyentes se encontraban inscriptos.

Desde ARCA aclararon que el análisis no se centra en transferencias personales, sino en cobros vinculados a la actividad económica que no estarían reflejados en la facturación declarada. Cuando esos ingresos superan los parámetros de la categoría vigente, el sistema puede disparar una recategorización automática.

“ARCA no utiliza transferencias personales (préstamos, regalos, propinas, dinero propio transferido entre cuentas, etc.) para recategorizar. Lo que se informa y se analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR, tal como figura explícitamente en las notificaciones enviadas. Se miran cobros, no transferencias”, señalaron desde el gobierno, pese a que cientos de monotributistas fueron categorizados en escalas superiores sin que hayan tenido ventas mediante esos medios.

Cuándo ARCA puede recategorizar de oficio

La recategorización del Monotributo es una obligación semestral que debe realizarse en febrero y agosto, tomando como referencia los últimos doce meses de actividad. Sin embargo, cuando el contribuyente no cumple el trámite en término o cuando el organismo detecta inconsistencias objetivas entre la categoría declarada y la información disponible, puede disponer una recategorización de oficio.

Para ese análisis se consideran, entre otros factores, los ingresos brutos acumulados, los cobros electrónicos registrados, el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada a la actividad y, en caso de corresponder, los alquileres devengados.

La decisión se notifica a través del Domicilio Fiscal Electrónico y detalla la nueva categoría asignada, el período de aplicación y los fundamentos del cambio.

Cómo revisar la notificación oficial

Ante una recategorización de oficio, el primer paso es ingresar al Domicilio Fiscal Electrónico, es decir el mail declarado ante ARCA, y analizar el contenido de la comunicación. Allí se especifican los parámetros que motivaron el ajuste, lo que permite al contribuyente verificar si los datos utilizados reflejan correctamente su situación real. En particular, se recomienda revisar la facturación emitida, los cobros a través de tarjetas, QR o billeteras virtuales y la correspondencia de esos ingresos con la actividad declarada.

Paso a paso para apelar la recategorización

Si el monotributista considera que la recategorización no corresponde, puede presentar una apelación dentro de los 15 días hábiles administrativos posteriores a la notificación. El trámite es digital y se realiza a través del portal oficial.

1. Ingresar al portal de Monotributo con clave fiscal.

2. Acceder al servicio “Presentaciones Digitales”.

3. Seleccionar el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”.

4. Redactar el descargo, explicando de forma clara por qué la categoría asignada no refleja la realidad de la actividad.

5. Adjuntar documentación respaldatoria, como facturas emitidas, resúmenes de cobros, constancias bancarias, contratos u otros comprobantes.

6. Enviar la presentación y conservar el acuse de recibo digital.



La solidez del descargo y la documentación adjunta resultan claves para que el organismo revise la medida.

Qué ocurre si no se apela a tiempo

Si el plazo de 15 días hábiles vence sin que se presente ningún recurso, la recategorización de oficio queda firme. En ese caso, el contribuyente deberá abonar el importe correspondiente a la nueva categoría desde el período indicado en la notificación, incluyendo los ajustes que pudieran derivarse.

Aun vencido el plazo, es posible presentar un recurso fuera de término mediante la misma plataforma, aunque la evaluación suele ser más restrictiva.

Impacto de la nueva tabla del Monotributo

ARCA publicó recientemente la tabla del Monotributo vigente, con valores incrementados en un 14,29% respecto del semestre anterior. El impacto económico para cada contribuyente depende de si mantiene su categoría original o si, tras la recategorización, es ubicado en un tramo superior o inferior.