Este jueves por la mañana se llevó adelante la apertura de MINISO la nueva tienda en el shopping Palmas del Pilar. Con este, la empresa ya alcanzó los seis locales en Argentina.

El evento contó con la asistencia de miles de personas que hicieron fila desde las primeras horas del día y, pese a la lluvia, participaron de una jornada con premios, juegos, experiencias y la presencia de Lyna Vallejos, una de las creadoras de contenido más populares del público infantil y adolescente.

El nuevo local cuenta con 300 m² de superficie, más de 5.000 artículos distintos en catálogo y un stock inicial superior a 60.000 unidades de distintas categorías como peluches, juguetes, cosmética, tecnología, hogar y decoración, bolsos y mochilas, productos para viajes y organización, blind box y coleccionables, mascotas, entre otras.

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La propuesta reúne diseño, tendencias y licencias oficiales de algunas de las franquicias de Disney, Harry Potter, Lilo & Stitch, Kuromi, Snoopy, Star Wars, BT21, One Piece, Ositos Cariñosos y Las Chicas Superpoderosas, entre otras.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la participación de Lyna Vallejos, la reconocida creadora de contenido, escritora y una de las youtubers de habla hispana con mayor audiencia entre niños y adolescentes. Desde temprano, cientos de familias se acercaron para acompañarla en el tradicional corte de cinta y compartir un momento con ella, donde pudieron saludarla, tomarse fotografías y llevarse sus libros autografiados.

La inauguración de la nueva tienda incluyó sorteos, premios, la búsqueda de tickets dorados y tickets bronce, además de distintas sorpresas para quienes se acercaron a conocer el nuevo espacio. Como en cada apertura, los MINISO Lovers se sumaron al espíritu de la marca vistiendo alguna prenda o accesorio rojo, generando un clima festivo y alegre en el shopping.

“En MINISO buscamos que cada apertura sea una experiencia que vaya mucho más allá de una compra. Por eso, además de recibir a miles de personas en nuestras tiendas, por primera vez transmitimos en vivo una inauguración en Argentina a través de nuestras redes sociales, para que quienes no pudieron estar presentes también pudieran vivir ese momento. Esa misma propuesta se refleja en todas las categorías que actualmente comercializa MINISO, sobre todo en juguetes, peluches y blind box teniendo en cuenta la proximidad del Día de la Niñez. Queremos que MINISO forme parte del top of mind de los consumidores dentro de esta fecha tan especial. Por ejemplo, estamos introduciendo la categoría de `Trendy toys`, una línea especial de juguetes de tendencia y moda a través de licencias globales y propias, como Yoyo y Carrot Street ”, señaló Carlos Jamardo, Gerente de Marketing de MINISO Argentina.