El presidente Javier Milei admitió que el 3,4% de inflación de marzo “es malo”, pero remarcó que espera que “a futuro retorne a su sendero decreciente”.

“El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, sostuvo en su cuenta de X.

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El mandatario demostró cierto malestar sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registró en el tercer mes del año.

Con un incremento del 9,4% en el primer trimestre, se complica el objetivo del Gobierno de finalizar el año con una inflación del 10%, tal como habían pactado en el Presupuesto nacional.

El alza de marzo estuvo influenciada por los rubros de Educación (12,1%) y Transporte (4,1%); a contramano se ubicaron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).