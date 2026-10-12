Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para PAMI llevarán a cabo un paro nacional de 96 horas. La medida de fuerza se extenderá desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre de 2026, tras varios meses de reclamos por el retraso en sus ingresos y el aumento en los costos de los materiales utilizados en los consultorios.

La convocatoria fue realizada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA). El gremio exige una actualización del monto fijo mensual que reciben por cada afiliado. Actualmente, los médicos de cabecera perciben 2.700 pesos por paciente y solicitan elevar la cifra a 4.500 pesos. Por su parte, los odontólogos cobran 374 pesos por persona y reclaman un piso de entre 1.500 y 3.000 pesos.

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A través de un comunicado, los profesionales denunciaron que sus ingresos reales cayeron a la mitad desde abril. Durante los cuatro días de cese de actividades, quedarán suspendidos los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones de recetas habituales.

Las entidades médicas aclararon que los únicos servicios garantizados serán las guardias mínimas y las recetas consideradas de urgencia médica. Para aquellos pacientes que tengan turnos agendados durante las jornadas de paro, se recomienda comunicarse previamente con el profesional para confirmar la reprogramación de la consulta o práctica médica.