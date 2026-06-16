Más de 60 comercios se suman al “Compre Local” con sorteos por el Día del Padre en Pilar.

Se trata de una iniciativa de la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) con la que apunta a impulsar las compras en los comercios del centro ante la proximidad de la celebración.

La propuesta consigna que los vecinos que elijan realizar compras en los negocios del centro adheridos (Ver listado) podrán participar de un sorteo que se realizará el viernes 19 de junio a través de la Lotería Nacional nocturna.

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Entre los premios principales figuran un Smart TV de 40 pulgadas, herramientas, artículos para el hogar y órdenes de compra. La iniciativa cuenta con el auspicio de Comery Joyería como sponsor oficial.

Comercios Adheridos

1- Lencería Marilo

2- Dietética Vitalita

3- Había una Vez

4- Bico's

5- Cotillón Piedra Libre

6- Danish

7- El Ático

8- La Esquina de las Picadas

9- Perfumería Imagen

10- Casa Ventura

11- Pinturería y Ferretería Santy

12- Aquelarre

13- Casa Macri

14- Muebles RM

15- Carnicerías Mauro

16- Verdulería y Fiambrería Marani

17- Casa de los Jeans Rivadavia

18- Morena Fashion

19- Perfumería La Barbarella

20- Open Store Regalos

21- Luna Lunera 2

22- Perfumería Cotillón Burbujitas

23- Ferretería Migueluz

24- Claudia Modas

25- OCN

26- Queen Helados

27- Ferretería Ale

28- Cocoliche Artesanías

29- Cerrajería Lorge

30- Forrajería Pitu

31- Ferretería Cerrafe

32- Bicicletería Chee Bike

33- Arma Tu Fiesta

34- Naim Nuevo Ser Estética

35- Softex Pilar

36- Repuestos García

37- Aires de Campo

38- Cristian B Peluquería y Barbería

39- Siete Vidas Coffee

40- Granja Don Kochelo

41- Panadería Doña Filomena

42- Peluquería Masculina Fran Estrabón

43- Peluquería Mabel

44- Amorella

45- Pequeñitos

46- Celuplay Accesorios

47- Librería Oasis

48- Punturería Tommy

49- Zapatería Almendra

50- Dietética Nuevo Estilo

51- Naranja Lima

52- Lotería El Mago de la Suerte

53- Tunea Tu Celu

54- Pell Mig Celulares

55- Calzados Fer

56- Semillería Javier

57- Xixis Store

58- FT Celulares

59- Tutti Frutti

60- Kiosko La Plazita

61- New Old School Tattoo

El presidente de la entidad, Alfredo Ventura —con más de 60 años de trayectoria en el comercio local— subrayó el valor de la articulación gremial frente a un escenario económico exigente.

“En contextos complejos, la unión entre comerciantes es nuestra herramienta más valiosa; la Cámara está para contener y fomentar el trabajo de cada uno”, afirmó Ventura.