Más de 60 comercios se suman al “Compre Local” con sorteos por el Día del Padre en Pilar
Se trata de una iniciativa impulsada por la SCIPA. Entre los premios principales figuran un Smart TV de 40 pulgadas, herramientas, artículos para el hogar y órdenes de compra.
Más de 60 comercios se suman al “Compre Local” con sorteos por el Día del Padre en Pilar.
Se trata de una iniciativa de la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) con la que apunta a impulsar las compras en los comercios del centro ante la proximidad de la celebración.
La propuesta consigna que los vecinos que elijan realizar compras en los negocios del centro adheridos (Ver listado) podrán participar de un sorteo que se realizará el viernes 19 de junio a través de la Lotería Nacional nocturna.
Entre los premios principales figuran un Smart TV de 40 pulgadas, herramientas, artículos para el hogar y órdenes de compra. La iniciativa cuenta con el auspicio de Comery Joyería como sponsor oficial.
Comercios Adheridos
1- Lencería Marilo
2- Dietética Vitalita
3- Había una Vez
4- Bico's
5- Cotillón Piedra Libre
6- Danish
7- El Ático
8- La Esquina de las Picadas
9- Perfumería Imagen
10- Casa Ventura
11- Pinturería y Ferretería Santy
12- Aquelarre
13- Casa Macri
14- Muebles RM
15- Carnicerías Mauro
16- Verdulería y Fiambrería Marani
17- Casa de los Jeans Rivadavia
18- Morena Fashion
19- Perfumería La Barbarella
20- Open Store Regalos
21- Luna Lunera 2
22- Perfumería Cotillón Burbujitas
23- Ferretería Migueluz
24- Claudia Modas
25- OCN
26- Queen Helados
27- Ferretería Ale
28- Cocoliche Artesanías
29- Cerrajería Lorge
30- Forrajería Pitu
31- Ferretería Cerrafe
32- Bicicletería Chee Bike
33- Arma Tu Fiesta
34- Naim Nuevo Ser Estética
35- Softex Pilar
36- Repuestos García
37- Aires de Campo
38- Cristian B Peluquería y Barbería
39- Siete Vidas Coffee
40- Granja Don Kochelo
41- Panadería Doña Filomena
42- Peluquería Masculina Fran Estrabón
43- Peluquería Mabel
44- Amorella
45- Pequeñitos
46- Celuplay Accesorios
47- Librería Oasis
48- Punturería Tommy
49- Zapatería Almendra
50- Dietética Nuevo Estilo
51- Naranja Lima
52- Lotería El Mago de la Suerte
53- Tunea Tu Celu
54- Pell Mig Celulares
55- Calzados Fer
56- Semillería Javier
57- Xixis Store
58- FT Celulares
59- Tutti Frutti
60- Kiosko La Plazita
61- New Old School Tattoo
El presidente de la entidad, Alfredo Ventura —con más de 60 años de trayectoria en el comercio local— subrayó el valor de la articulación gremial frente a un escenario económico exigente.
“En contextos complejos, la unión entre comerciantes es nuestra herramienta más valiosa; la Cámara está para contener y fomentar el trabajo de cada uno”, afirmó Ventura.